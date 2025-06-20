Deprem İstanbul’un konut haritasını değiştirdi: İşte en çok konut satılan ilçeler

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yayımlanan ilk konut satış rakamları dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İstanbul’un bazı ilçelerinde satışlar hızla artarken, bazı bölgelerde ise belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle depremin etkisini en çok hisseden Silivri gibi ilçelerde konut satışlarında yükseliş görüldü. İşte ilçe ilçe çarpıcı veriler...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış verileri, sektörde önemli hareketlenmelere işaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 17,6 artarak 130 bin 25 adede yükseldi ve bu rakam, tüm zamanların en yüksek mayıs satış miktarı olarak kayda geçti. Ocak-Mayıs döneminde ise toplam konut satışı 584 bin 170'e ulaştı. Bu sayı, yılın ilk beş ayında ulaşılan en yüksek satış performansı olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN İPOTEKLİ SATIŞLARDA PATLAMA

Faiz oranlarının yüksek seviyesini koruduğu bir dönemde ipotekli konut satışlarının yüzde 95,9 oranında artış göstermesi dikkat çekti. Bu artış, konutun yatırım aracı olarak yeniden ön plana çıktığını gösteriyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, ekonomik belirsizlik ortamında gayrimenkule yönelerek güvenli liman stratejisini benimsiyor.

DEPREM SONRASI EĞİLİMLER ÖNE ÇIKTI

Bu veriler, 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yayımlanan ilk konut satış istatistikleri olması açısından da önem taşıyor. İstanbul’da deprem sonrası konut alım tercihleri net bir şekilde değişti.

Satışların en çok arttığı ilçeler arasında Beyoğlu (%81,63), Eyüpsultan (%56,60), Avcılar (%52,83), Zeytinburnu (%44,41) ve Sarıyer (%44,23) öne çıktı. Buna karşılık, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt, Çatalca ve Beykoz gibi bazı ilçelerde satışlar azaldı.

SİLİVRİ’DE SATIŞ ARTIŞI SÜRPRİZİ

Depremin merkezine en yakın ilçelerden biri olan Silivri’de satışlar nisan ayına göre yüzde 10,56 artarak 534'e yükseldi. 2025’in ilk beş ayında ilçede toplam 2.338 konut el değiştirdi. Uygun metrekare fiyatları ve artan yapı kalitesiyle dikkat çeken Silivri, risk algısına rağmen cazibesini korudu.

DEPREM, TERCİHLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Sektör temsilcilerine göre deprem sonrası, zemin yapısı güçlü ve yeni projelerin yoğun olduğu ilçelere yönelim arttı. Merkezden uzak, ulaşım olanakları kısıtlı ya da eski yapı stoku bulunan bölgelerde ise konut alımları yavaşladı.