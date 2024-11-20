Deprem yönetmeliği hiçe sayan firmalara ceza yağdı

20 Kasım 2024 17:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:56

Deprem yönetmeliği ve diğer kurallara uygun bina yapılıp yapılmadığını denetleyen yapı denetim firmaları kontrol edildi. Kurallara uymayan 196 firma tespit edildi. Her birine ceza kesildi.

Türkiye'nin pek çok şehrindeki deprem riski nedeniyle binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması önem taşıyor. Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yeni yapılan binalarda kurallara uygun yapılması kontrollerini sürdürüyor. Bakanlık yetkilileri usulsüz iş yapan firmalara ceza yağdırdı.

81 İLDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken, diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı Yapı Denetimi​ Kanunu kapsamında Bakanlık ekiplerince bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma, bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi. Bin 196 firmaya da toplam 14 milyon lira ceza kesildi.