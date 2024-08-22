Deutsche Bank'tan ocak asgari ücret zammı tahmini! "Enflasyonla mücadelenin gerçek ipuçlarını verecek"

22 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:08

Deutsche Bank, Türkiye'nin asgari ücret görünümünü yorumladı. Yabancı yatırımcılar, 2025 yılı için Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon hedefine daha yakın duran daha düşük bir ücret artışı umuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Asgari ücret zam görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor.

Son sözü söyleyecek olan Erdoğan, bu yıl için asgari ücreti yüzde 49 oranında yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın enflasyonu bu yıl yüzde 38'e, 2025 sonuna kadar da yüzde 14'e düşürme hedefi var.

Türkiye'de işgücünün üçte birinden fazlası asgari ücretle çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde daha piyasa dostu politikalara odaklanan bir ekonomi ekibi kurdu.

Şubat ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz oranlarını yüzde 50'ye yükseltti.

BANKA YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 42

Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay yılsonu enflasyonunu yüzde 42, 2025 için ise yüzde 23 olarak tahmin ederken, gelecek yıl fiyat baskılarının daha da azalacağını öngörüyor.

Dev banka 2025'te asgari ücrete tek bir zam yapılacağı varsayımıyla yüzde 25-30'luk bir artış tahmin etti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, benzer bir mesaj iş sektörü tarafından hükümete özel olarak iletildi.

Yetkililerin daha keskin bir zam konusundaki endişeleri anladıklarını ancak herhangi bir söz vermediklerini söyleyen bu kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemediler.

Bloomberg'in haberine göre, hükümet yorum yapmayı reddetti.

Asgari ücret artışının Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriyle uyumlu tutulması, yatırımcılara ülkenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddi olduğu sinyalini verecek.

Wietoska ve Onay, “%30'un üzerindeki herhangi bir artış, Merkez Bankası'nın enflasyon yörüngesinde yılsonu enflasyon görünümünün 2025 sonuna kadar elde edilmesini zorlaştıracaktır” dedi.

“Tüketicilerin alım gücünü desteklerken aynı zamanda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamak için %25'e yakın bir artış muhtemelen ideal olacaktır." diye eklediler.