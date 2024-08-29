Deutsche Bank’tan TL tavsiyesi! İki önemli riski açıkladı

29 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:03

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Deutsche Bank, TL’nin ağustos ayındaki gerilemesine rağmen uzun pozisyon için yeniden tavsiyede bulundu. Banka, keskin bir carry girişinin ve enflasyon baskısının risk oluşturacağını ifade etti.

BANKADA’DAN TL NOTU

Oliver Harvey’in de aralarında bulunduğu banka stratejistleri TL için yeni bir not paylaşarak beklentilerini açıkladılar. TL’nin gelecek aylarda daha az değer kaybedebileceğini ifade ettiler.

Banka notunda “TL’de ağustos ayındaki kadar olmasa da nominal değer kaybının devam edebileceğini ve Dolar/TL ’nin forward seviyesinin yüzde 1-2 altında kalacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

İKİ ÖNEMLİ RİSKİ AÇIKLADI

Banka Türk Lirası’nı bekleyen iki kritik riskten de bahsetti. Notta yer alan ifadelere göre, politikada beklenmedik bir değişiklik dışında ana risk daha keskin bir carry girişi olabilir.

Ayrıca, yurtiçinde yerleşiklerin daha fazla Döviz birikimine yol açan birkaç yüksek enflasyon baskısı da riskler arasında yer alabilir.

Deutsche Bank temmuz ayında TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için oldukça cazip olduğunu açıkladı. Ayrıca 2024 yılında en iyi yatırım adresinin Türkiye olduğunu ifade etti.