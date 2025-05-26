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 | Bengü Sarıkuş

Dev banka altın fiyatları tahminini açıkladı: Yeni rekor geliyor!

Güncel altın fiyatları yatırımcıların tahmini ötesinde dalgalanıyorken Amerika merkezli dev banka güvenli liman altın için önümüzdeki dönem tahminini paylaştı. İşte ons altın fiyatlarının göreceği rekor seviye...

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Dev banka altın fiyatları tahminini açıkladı: Yeni rekor geliyor!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:38

ABD merkezli yatırım bankası Citi, altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, ABD'nin ticaret politikalarında yaşanan ani değişiklikler ve artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle, önümüzdeki 3 ay içinde ons altının 3.500 dolar seviyesine yükselerek rekor kırmasını bekliyor.

Dev banka altın fiyatları tahminini açıkladı: Yeni rekor geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump döneminde ticaret politikalarında yaşanan ani yön değişiklikleri ve küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda Citi Bank, altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti. Citi’nin yayımladığı analizde, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yöneldiği belirtilirken, bu eğilimin merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığına dikkat çekildi. Dolar yerine altın tercihinin güç kazanmasının, fiyatlardaki yükselişi destekleyebileceği ifade edildi.

Dev banka altın fiyatları tahminini açıkladı: Yeni rekor geliyor!

Banka, ons altının önümüzdeki 0-3 aylık dönemde yeniden rekor kırarak 3.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Analizde, fiyatların bu süreçte 3.100 ile 3.500 dolar/ons aralığında konsolide olabileceği ifade edildi.

Citi, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yöneldiğini, bu eğilimin merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığını vurguladı. Dolar yerine altın tercihinin güç kazanmasının, fiyatlardaki yükselişi destekleyebileceği belirtildi.

Dev banka altın fiyatları tahminini açıkladı: Yeni rekor geliyor!

Değerli metallerdeki diğer pozisyonlarını da koruyan Citi, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde tuttu.

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