Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dev banka altın tahminini güncelledi

Citi, önümüzdeki üç ay için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Dev banka altın fiyatı tahminini yükseltti ve 3 bin 600 dolar seviyesine çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev banka altın tahminini güncelledi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:29

, önümüzdeki üç ay için tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 3 bin 300 seviyesinde öngördüğü fiyat tahminini değiştiren banka, altının işlem aralığını da 3 bin 100-3 bin 500 dolar bandından 3 bin 300-3 bin 600 dolar bandına yükseltti. Bu revizyonun gerekçesi olarak ise ABD'de büyüme ve görünümündeki bozulmayı gösterdi.

Dev banka altın tahminini güncelledi

Banka analistlerinin notunda, "2025 yılının ikinci yarısında ABD'de büyüme ve tarife kaynaklı enflasyon endişelerinin yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin, zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıyacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dev banka altın tahminini güncelledi

Citi ayrıca, 2025'in ikinci çeyreğinde açıklanan düşük ABD istihdam verilerinin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) kurumsal güvenilirliği konusundaki endişelere de dikkat çekti.

Dev banka altın tahminini güncelledi

Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yatırım talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten banka, merkez bankalarının ılımlı düzeydeki alımlarının da değerli metali avantajlı bir pozisyonda tutacağını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı
ETİKETLER
#dolar
#citi
#altın fiyatı
#merkez bankaları
#abd ekonomisi
#Enflasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.