Dev banka faiz ve petrol tahminini güncelledi

Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin takvimini güncelledi. Banka, petrol piyasasında ise güçlü arzın fiyatları baskılayabileceğini, jeopolitik risklerin ise oynaklığı canlı tutacağını söylüyor.
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına dair beklentilerinde revizyona gitti. Banka, daha önce mart ve haziran aylarında yapılmasını öngördüğü 25’er baz puanlık faiz indirimlerinin, yeni tahminlere göre haziran ve eylül aylarına kayacağını öngörüyor.
Bu güncelleme, enflasyon görünümü ve ekonomik aktivitedeki dirençle birlikte, Federal Reserve’in temkinli duruşunu bir süre daha koruyabileceği beklentisini güçlendirmiş durumda. Açıkçası piyasalar açısından bu, “erken gevşeme” umutlarının bir miktar ötelenmesi anlamına geliyor.
Faiz cephesindeki revizyonun yanı sıra, Goldman Sachs Commodities Research tarafından yayımlanan son bültende küresel petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Raporda, bu yıl güçlü seyreden arz koşullarının petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yapabileceği vurgulanıyor.
Ancak işin bir de diğer yüzü var. Süregelen jeopolitik riskler, petrol fiyatlarında dalgalanmanın kolay kolay sönmeyeceğine işaret ediyor. Yani fiyatlar gerilese bile, piyasada sakin bir dönem beklemek zor.
Araştırma notunda görüşlerine yer verilen üç Goldman Sachs analisti, artan küresel petrol stoklarının piyasanın dengelenmesi için 2026 yılında fiyatların gerilemesini gerektirebileceğini belirtiyor. Buna göre mevcut arz artışı, piyasada günlük yaklaşık 2,3 milyon varillik bir fazlaya işaret ediyor.
Öte yandan analistler, büyük ölçekli arz kesintileri ya da OPEC’in olası üretim kısıntılarının bu tabloyu hızla değiştirebileceği uyarısında bulunuyor. Yani denge, biraz da üretici ülkelerin atacağı adımlara bağlı.