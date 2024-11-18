Morgan Stanley Türkiye için yeni asgari ücreti açıkladı! Elektrik ve doğalgaz detayı dikkat çekti

18 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:13

Morgan Stanley, 2025 yılı gelişmekte olan piyasalara dair beklentilerini duyurdu. "Türkiye: Bir dönemecin başında" ifadesini kullanan banka enflasyon tahminlerinin ardından asgari ücret zammı için de oran verdi.

Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu! Çaldığında 4.5 milyardı, şimdi 10 milyar doları aştı

Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu! Çaldığında 4.5 milyardı, şimdi 10 milyar doları aştı

Morgan Stanley​'den Türkiye​ için dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Raporda Türkiye için “Bir dönemecin başında" ifadeleri kullanıldı. Asgari ücretten, enflasyona kadar beklentilerin sıralandığı analizde, kademeli bir faiz indirimi​ döngüsüne yaklaşıldığını belirtildi.

TÜRKİYE: BİR DÖNEMECİN BAŞINDA

"Türkiye: Bir dönemecin başında" ifadesi kullanılan raporda, gelecek yıl enflasyonda yüzde 20'lere gerileme öngörüldü. Değerlendirme şöyle;

"Reel GSYİH büyümesi bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,3'lük seviyeden ikinci çeyrekte yüzde 2,5'e geriledi ve bu da yurt içi talep ile net ihracat arasında daha dengeli bir kompozisyona işaret ediyor.

Sanayi üretimi üst üste ikinci çeyrekte daraldı ve PMI'lar ekim ayı itibarıyla zayıf kaldı. Öte yandan, perakende satışlar üçüncü çeyrekte pozitif büyümeye geri döndü ve tüketici güveni bir miktar toparlandı, bu da yurt içi talepte dayanıklılığı gösteriyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN BAŞLAYACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Kademeli bir faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığını belirten Morgan Stanley, manşet enflasyonu 2025 sonuna kadar yüzde 21 ve 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngördü.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 ZAM

Gerçek faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağına dair kendi beklentisini temel alan kurum, Aralık 2024'teki yüzde 44,5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekledi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA YÜZDE 25 ZAM

Bu tahminlerin, ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış ve yeni yılda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış varsayımına dayandığı açıkladı.

ASGARİ ÜCRET​ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.