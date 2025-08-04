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 | Murat Makas

Dev bankadan altın için rekor tahmin

Citi, ABD ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle altın fiyatları için üç aylık tahminini yükseltti. Yeni hedef: ons başına 3.500 dolar.

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Dev bankadan altın için rekor tahmin
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:23

ABD’li yatırım bankası Citi, için üç aylık tahminini 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Banka, işlem bandını da 3.300–3.600 dolar aralığına genişletti. Gerekçe ise oldukça net: ABD’de büyüme ve görünümündeki bozulma.

Citi'nin raporuna göre, 2025'in ikinci yarısında büyüme endişeleri ve tarifelere bağlı enflasyon baskısı sürecek. Buna bir de zayıflayan dolar eklendiğinde, altın fiyatlarının yeni tarihi zirvelere ulaşması bekleniyor.

Dev bankadan altın için rekor tahmin

TRUMP’TAN TARİFELER, FED’DEN BELİRSİZLİK

Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump, aralarında Kanada, Brezilya, Hindistan ve Tayvan’ın da bulunduğu onlarca ticaret ortağına yüksek oranlı getirdi. Bu tarifelerin kolay kolay geri çekilmeyeceği de ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in açıklamalarıyla netleşti.

Aynı dönemde ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok altında kaldı. Temmuz ayında sadece 73 bin yeni iş yaratılırken, Haziran verisi de geriye dönük olarak aşağı yönlü revize edildi. Bu zayıf veri, piyasaların Eylül ayında ’in yapma beklentisini %81’e çıkardı.

Dev bankadan altın için rekor tahmin

GÜVEN SARSILDI, TALEP COŞTU

Citi, sadece ekonomik veriler değil, ABD Merkez Bankası'nın ve resmi istatistik kurumlarının güvenilirliği konusunda da soru işaretleri oluştuğunu belirtiyor. Üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşına dair jeopolitik riskler eklenince, yatırımcıların arayışı daha da güçlenmiş durumda.

Altın ise bu atmosferde tam da olması gerektiği gibi davranıyor. Bankaya göre, 2022 ortasından bu yana altın talebi üçte bir oranında arttı ve bu artış fiyatları neredeyse ikiye katladı. Talepteki bu yükselişin arkasında yatırımcı ilgisi, merkez bankalarının kademeli alımları ve yükselen fiyatlara rağmen güçlü kalan mücevher talebi var.

Dev bankadan altın için rekor tahmin
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#faiz indirimi
#ekonomik büyüme
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#Ekonomi
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