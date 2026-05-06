Dev bankadan altın için rekor tahmin! Sert yükselişe hazırlanın

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:08
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 11:11
altın rekor

Dün 5 haftanın dibini gören ons altın fiyatı, 6 Mayıs sabahına %2’lik sert bir yükselişle uyandı. Altındaki satış dalgası yatırımcıyı korkuturken dev bankalardan "rekor" tahminleri peş peşe geliyor. BofA 6.000, JPMorgan ise 8.500 doları işaret etti.

altın fiyatları

6 Mayıs sabahı altın piyasalarında adeta bir "V" dönüşü yaşanıyor. Dün son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen ons altın, bugün yeniden atağa kalktı.

 

6 Mayıs sabahı altın fiyatları

Altın yatırımcısı için 6 Mayıs sabahı, son haftaların en hareketli başlangıçlarından birine sahne oldu.

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı'nda Trump yönetiminin "Özgürlük Projesi"ni askıya alması ve İran ile nihai bir anlaşmaya varılabileceği sinyalleri, petrol fiyatlarını sakinleştirirken altını baskılayan enflasyon korkularını bir nebze dağıttı.
 

Ons altın

YÜZDE 2’LİK SERT TOPARLANMA

Saat 07:35 itibarıyla altın piyasasında tablo yeşile döndü. Ons altın günlük yüzde 2’lik bir artışla kritik 4.650,38 dolar seviyesine ulaştı.
 

Boğa piyasası

Boğa piyasası, 4.650 dolar direncini test ederek son 5 haftanın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
 

Bank of America (BofA), altın

BOFA ALTIN HEDEFİ ŞAŞIRTTI

Piyasadaki kısa süreli dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etse de Wall Street’in devlerinden Bank of America (BofA), altın konusundaki agresif tutumunu koruyor.
 

altın satış dalgası

Banka, son satış dalgasını bir "hava boşluğu" olarak nitelendirirken, önümüzdeki 12 ay için 6.000 dolar hedefine bağlı olduklarını yineledi.

 

BOFA'NIN İYİMSERLİĞİ

BOFA'NIN İYİMSERLİĞİNİN 3 TEMEL SEBEBİ:

• Politika Belirsizliği: Fed'in yeni başkan adayı etrafındaki tartışmalar ve para politikasındaki belirsizlik altını desteklemeye devam ediyor.
 

ABD'nin borç seviyeleri

• Mali Açıklar: ABD’nin borç seviyeleri ve bütçe açıkları, güvenli liman olan altına olan talebi diri tutuyor.
 

Arz Kısıtlılığ

• Arz Kısıtlılığı: Maden üretimindeki daralma, fiyatlardaki yükselişi yapısal olarak destekliyor.
 

ALTIN NE KADAR OLACAK?

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Sadece BofA değil, piyasanın diğer büyük oyuncuları da altın için rekor seviyeleri işaret ediyor. 2026 sonu beklentileri piyasada büyük bir ralli beklentisini doğruluyor:
 

JPMorgan

• JPMorgan: 6.300 dolar (Yükseliş senaryosunda 8.500 dolar)
• UBS: 6.200 dolar (Jeopolitik krizde 7.200 dolar)
• Wells Fargo: 6.100 - 6.300 dolar
 

SONUÇ: "GEÇİCİ BİR DURAKLAMA"

SONUÇ: "GEÇİCİ BİR DURAKLAMA"

Analistlere göre dün yaşanan sert düşüş bir trend dönüşü değil, sadece piyasanın "soluklanması"ydı.
 

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen diplomasinin kapısının aralanması, altının üzerindeki kısa vadeli baskıyı hafifletmiş görünüyor.
 

