Dev bankadan altın için rekor tahmin! Sert yükselişe hazırlanın

Dün 5 haftanın dibini gören ons altın fiyatı, 6 Mayıs sabahına %2’lik sert bir yükselişle uyandı. Altındaki satış dalgası yatırımcıyı korkuturken dev bankalardan "rekor" tahminleri peş peşe geliyor. BofA 6.000, JPMorgan ise 8.500 doları işaret etti.
6 Mayıs sabahı altın piyasalarında adeta bir "V" dönüşü yaşanıyor. Dün son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen ons altın, bugün yeniden atağa kalktı.
Altın yatırımcısı için 6 Mayıs sabahı, son haftaların en hareketli başlangıçlarından birine sahne oldu.
Hürmüz Boğazı'nda Trump yönetiminin "Özgürlük Projesi"ni askıya alması ve İran ile nihai bir anlaşmaya varılabileceği sinyalleri, petrol fiyatlarını sakinleştirirken altını baskılayan enflasyon korkularını bir nebze dağıttı.
Saat 07:35 itibarıyla altın piyasasında tablo yeşile döndü. Ons altın günlük yüzde 2’lik bir artışla kritik 4.650,38 dolar seviyesine ulaştı.
Boğa piyasası, 4.650 dolar direncini test ederek son 5 haftanın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
Piyasadaki kısa süreli dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etse de Wall Street’in devlerinden Bank of America (BofA), altın konusundaki agresif tutumunu koruyor.
Banka, son satış dalgasını bir "hava boşluğu" olarak nitelendirirken, önümüzdeki 12 ay için 6.000 dolar hedefine bağlı olduklarını yineledi.
• Politika Belirsizliği: Fed'in yeni başkan adayı etrafındaki tartışmalar ve para politikasındaki belirsizlik altını desteklemeye devam ediyor.
• Mali Açıklar: ABD’nin borç seviyeleri ve bütçe açıkları, güvenli liman olan altına olan talebi diri tutuyor.
• Arz Kısıtlılığı: Maden üretimindeki daralma, fiyatlardaki yükselişi yapısal olarak destekliyor.
Sadece BofA değil, piyasanın diğer büyük oyuncuları da altın için rekor seviyeleri işaret ediyor. 2026 sonu beklentileri piyasada büyük bir ralli beklentisini doğruluyor:
• JPMorgan: 6.300 dolar (Yükseliş senaryosunda 8.500 dolar)
• UBS: 6.200 dolar (Jeopolitik krizde 7.200 dolar)
• Wells Fargo: 6.100 - 6.300 dolar
Analistlere göre dün yaşanan sert düşüş bir trend dönüşü değil, sadece piyasanın "soluklanması"ydı.
Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen diplomasinin kapısının aralanması, altının üzerindeki kısa vadeli baskıyı hafifletmiş görünüyor.