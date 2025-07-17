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 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan Euro/dolar için yeni tahmin

Dev banka UBS, euro/dolar (EUR/USD) paritesine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve döviz yatırımcısını ilgilendiren 2025 yıl sonu tahminini güncelledi.

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Dev bankadan Euro/dolar için yeni tahmin
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:44

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS Group AG, euro/ (EUR/USD) paritesine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı Haziran ayı için euro/dolar kurunun 1,23 seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu, önceki 1,20'lik tahmine göre belirgin bir artış anlamına geliyor.

Dev bankadan Euro/dolar için yeni tahmin

2025 sonu için de beklentisini güncelleyen UBS, yıl sonunda euro/dolar kurunun 1,21 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bankanın daha önceki öngörüsü 1,16'lık bir seiye idi.

Dev bankadan Euro/dolar için yeni tahmin

UBS, bu revizyonun arkasında euro'nun küresel yatırımcılar açısından ABD dolarına karşı öne çıkan alternatif konumunu güçlendirmesini gösteriyor. Bankaya göre euro, dolar karşısında çeşitlendirme arayışında olan yatırımcılar için "varsayılan" alternatif para birimi haline geliyor.

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#dolar
#forex
#Finans
#Euro Truck Simulator 2
#Eur/usd
#Ubs
#Yatırım Beklentisi
#Ekonomi
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