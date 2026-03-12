Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankadan korkutan tahmin! Petrol için 21 gün çok kritik

Mart 12, 2026 14:02
1
petrol tahmini Goldman Sachs

Goldman Sachs, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından enerji piyasalarına ilişkin petrol tahminlerini güncelledi. Banka, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan petrol akışı kesintilerinin beklenenden daha uzun sürebileceği değerlendirmesiyle 2026 yılına yönelik fiyat öngörülerini yukarı yönlü revize etti.
 

2
Goldman Sachs

Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmede, 2026 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol tahmini 66 dolardan 71 dolara çıkarıldı.

Aynı raporda Batı Teksas (WTI) ham petrolü için tahmin 62 dolardan 67 dolara yükseltildi. Banka, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını vurguladı.
 

3
petrol fiyatları

Analize göre bölgede çatışmaların 28 Şubat’ta başlamasından bu yana petrol fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşandı.

Bu süreçte Brent petrol fiyatı yüzde 36, WTI ham petrolü ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.
 

4
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SENARYO

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SENARYO

Goldman Sachs analistleri, daha önce öngördükleri 10 günlük aksama senaryosunu revize ederek daha uzun süreli bir kesinti ihtimaline dikkat çekti.

 

5
Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışı

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ TAHMİN

Yeni değerlendirmeye göre Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışı 21 gün boyunca normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10’u civarında kalabilir. Ardından ise yaklaşık 30 günlük kademeli bir toparlanma süreci yaşanabileceği ifade edildi.
 

6
PETROL FİYATLARINDA 2008 ZİRVESİ UYARISI

PETROL FİYATLARINDA 2008 ZİRVESİ UYARISI

Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 2008 yılında görülen 147 dolarlık tarihi zirvenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.
 

7
BAZ SENARYODA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

BAZ SENARYODA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Goldman Sachs’ın baz senaryosuna göre Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının 21 Mart itibarıyla yeniden artmaya başlaması bekleniyor.
 

8
petrol fiyatlarI

Bu senaryoda WTI petrol fiyatlarının haziran ayı başına kadar 70 doların biraz altına gerileyebileceği öngörülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.