Dev bankadan korkutan uyarı: Dünyanın sadece 101 günlük stoğu kaldı

05.05.2026
17:24
05.05.2026
17:24
Dünyanın en büyük bankalarından ABD'li Goldman Sachs’ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 101 günlük seviyesine kadar geriledi. Banka, mevcut eğilimin sürmesi halinde bu oranın mayıs sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngörüyor.

MAYIS SONUNDA İKİ HANELİ RAKAMLAR

Goldman Sachs, mevcut eğilimin sürmesi halinde bu oranın mayıs sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngörüyor. Bu seviye, son yılların en düşük stok tamponlarından biri olarak dikkat çekiyor.
 

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzı

ARZ DENGESİ ETKİLENİYOR

Stoklardaki hızlı düşüşün arkasında ise Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının kısıtlı kalması yatıyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bu hat üzerindeki aksaklıklar, piyasadaki arz dengesini doğrudan etkiliyor.
 

Banka, toplam stokların yaz aylarında kritik minimum seviyelere inmediğini belirtse de, bazı bölgelerde ve belirli ürünlerde arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.
 

RAFİNE ÜRÜN STOKLARI 45 GÜNE GERİLEDİ

Goldman Sachs verilerine göre küresel ticari rafine ürün stokları, savaş öncesinde talebin 50 günlük seviyesindeyken, şu anda 45 güne kadar geriledi. Kolay erişilebilir ürün stoklarının hızla azalması, piyasada ani fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.
 

Analistler, stokların henüz tamamen kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut hızla erimenin sürmesi halinde yaz aylarında piyasalarda daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtiyor.

