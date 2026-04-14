Dev bankadan kripto piyasasını heyecanlandıran milyon dolarlık hamle

ORTAKLIK YENİ ALANLARA GENİŞLİYOR

Aslında iki şirket arasındaki yakınlaşma yeni değil. Reuters’ın aktardığına göre Deutsche Boerse ile Kraken, kripto varlık alanındaki iş birliklerini ilk kez Aralık 2025’te duyurmuştu. Son yatırımla birlikte bu ortaklığın kapsamı da genişletildi.

Yeni dönemde tarafların, düzenlenmiş kripto varlıklar, tokenleştirilmiş piyasalar ve türev ürünler gibi başlıklarda daha yakın çalışacağı belirtiliyor. Buradaki ana hedef ise farklı coğrafyalarda kurumsal müşterilere daha güçlü likidite sunmak. Açıkçası bu, sadece finansal bir yatırım değil; daha geniş bir stratejinin parçası gibi duruyor.