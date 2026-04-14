Dev bankadan kripto piyasasını heyecanlandıran milyon dolarlık hamle

Serhat Yıldız
14.04.2026
saat ikonu 15:40
14.04.2026
saat ikonu 15:40
Dev bankadan kripto piyasasını heyecanlandıran milyon dolarlık hamle

Alman borsa devi Deutsche Boerse, kripto dünyasındaki varlığını biraz daha güçlendirdi. Şirket, ABD merkezli kripto para borsası Kraken’de 200 milyon dolarlık, yani yaklaşık 9 milyar liralık hisse satın aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bu yatırım, ikincil piyasa işlemleri üzerinden mevcut hisselerin alınmasıyla gerçekleşti. Böylece Deutsche Boerse, tamamen seyreltilmiş bazda Kraken’de yüzde 1,5 payın sahibi oldu.

ORTAKLIK YENİ ALANLARA GENİŞLİYOR

Aslında iki şirket arasındaki yakınlaşma yeni değil. Reuters’ın aktardığına göre Deutsche Boerse ile Kraken, kripto varlık alanındaki iş birliklerini ilk kez Aralık 2025’te duyurmuştu. Son yatırımla birlikte bu ortaklığın kapsamı da genişletildi.

Yeni dönemde tarafların, düzenlenmiş kripto varlıklar, tokenleştirilmiş piyasalar ve türev ürünler gibi başlıklarda daha yakın çalışacağı belirtiliyor. Buradaki ana hedef ise farklı coğrafyalarda kurumsal müşterilere daha güçlü likidite sunmak. Açıkçası bu, sadece finansal bir yatırım değil; daha geniş bir stratejinin parçası gibi duruyor.

KRİPTO TARAFINDA ADIMLARINI HIZLANDIRMIŞTI

Deutsche Boerse son dönemde kripto alanında zaten peş peşe adımlar atıyordu. Şirket, Mart 2025’te Clearstream üzerinden kripto varlık saklama ve ödeme hizmetleri sunacağını açıklamıştı. Bundan önce, 2024 yılında da kendi kripto alım satım platformunu devreye almıştı.

Yani tabloya biraz uzaktan bakınca, geleneksel borsa işletmecilerinin kripto piyasasına artık daha temkinli değil, daha doğrudan girdiği görülüyor.

GELENEKSEL BORSALAR KRİPTOYA DAHA YAKIN

Bu ilginin yalnızca Deutsche Boerse ile sınırlı kalmadığı da dikkat çekiyor. Mart ayında New York Menkul Kıymetler Borsası’nın ana şirketinin OKX’e yatırım yaptığı, Nasdaq’ın ise aynı dönemde Kraken’in ana şirketiyle iş birliği duyurduğu hatırlatıldı.

Kripto piyasası uzun süre daha çok teknoloji odaklı ve görece bağımsız bir alan gibi görülüyordu. Ama görünen o ki, büyük finans oyuncuları artık bu alanın dışında kalmak istemiyor.

