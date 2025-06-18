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 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan Türkiye için iyimser yorum

EBRD Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, Türkiye'nin bankanın faaliyet gösterdiği en büyük ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye dışı ve ekonomiyi etkileyen belirsizliklere rağmen, yatırım açısından güçlü bir yıl geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

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Dev bankadan Türkiye için iyimser yorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 12:50

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki genç girişimcileri desteklemek amacıyla 250 milyon avroya kadar finansman sağlayacak "Genç İş İnsanlarına Finansman Programı"nı başlattı. EBRD Türkiye ve Kafkaslar Direktörü Elisabetta Falcetti, Türkiye’de 2,4 milyon genç girişimci bulunduğunu ve bu potansiyelin ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Dev bankadan Türkiye için iyimser yorum

Program kapsamında, 35 yaş altındaki girişimcilere ortak bankalar aracılığıyla hem finansman hem danışmanlık desteği sunulacak. Kaynağın yüzde 70’inden fazlası, deprem bölgesindeki genç girişimcilere ayrılacak. Falcetti ayrıca, Türkiye'nin en yüksek genç işsizlik oranlarından birine sahip olduğuna dikkat çekerek, bu programın gençler için önemli fırsatlar yaratacağını belirtti.

Dev bankadan Türkiye için iyimser yorum

Türkiye’nin EBRD’nin faaliyet gösterdiği en büyük ülke olduğunu ifade eden Falcetti, geçen yıl Türkiye’ye 2,6 milyar avro yatırım yapıldığını ve bu yıl da yatırımların güçlü şekilde süreceğini söyledi. Makroekonomik politikalarda istikrarın korunması ve yapısal reformların devamının kritik olduğunu ekledi.

Dev bankadan Türkiye için iyimser yorum

EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige ise Türk bankacılık sektörünün sermaye yapısının sağlam olduğunu, bankaların girişimcilere daha çok odaklandığını belirtti. Yüksek faiz ortamında bazı firmaların zorlanabileceğini ancak bankaların bu süreci yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

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#Elisabetta Falcetti
#Ekonomi
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