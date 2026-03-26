Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankalar açıkladı: Altında yeni rota neresi?

1
Dev bankalar açıkladı: Altında yeni rota neresi?

Küresel yatırım kuruluşları, altın piyasasında yaşanabilecek sert hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ons altında belirgin bir oynaklık ortaya çıktı.

Geçen hafta değerli metal yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 2011’den bu yana en zayıf performanslarından birini gösterdi. Açıkçası piyasadaki bu sert hareketler, yatırımcıların yön konusunda kafasını biraz karıştırmış durumda.

2
Hatırlatmakta fayda var: Ons altın 28 Ocak’ta 5.589 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini test etmişti. 2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi yakalayan fiyatlar, 2026’nın ilk aylarında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte artan belirsizlik, piyasalarda sert dalgalanmaların kapısını araladı. Bunun ardından büyük finans kuruluşları altına ilişkin tahminlerini yeniden masaya yatırdı.

3
FİNANS DEVLERİNDEN FARKLI SENARYOLAR

ABD merkezli Citi, yayımladığı raporda ons altının mart sonunda 5.000 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Bankaya göre fiyatlar 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.800 dolara, üçüncü çeyreğinde 4.400 dolara ve yıl sonunda 4.200 dolara gerileyebilir.

Citi ayrıca 2027'nin ilk yarısında altının 4.000 dolar civarında dengelenmesini bekliyor.

Goldman Sachs ise daha iyimser bir tablo çiziyor. Kurum, mart sonunda 4.673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.865 dolar, üçüncü çeyrekte 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar seviyelerini öngörüyor. Bankaya göre fiyatlar 2027’nin ilk yarısında 5.665 dolara kadar çıkabilir.

4
ING tarafında da yukarı yönlü beklenti korunuyor. Banka, mart sonu için 4.900 dolar, 2026 ikinci çeyrek için 5.100 dolar, üçüncü çeyrek için 5.300 dolar ve yıl sonu için 5.450 dolar tahmininde bulundu.

JPMorgan ise en güçlü yükseliş senaryolarından birini ortaya koyuyor. Banka, mart sonunda 5.100 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5.530 dolar, üçüncü çeyrekte 5.900 dolar ve yıl sonunda 6.300 dolar seviyelerine işaret etti. Tahminlere göre 2027’nin ilk yarısında fiyatlar 6.560 dolara kadar ulaşabilir.

5
TEMKİNLİ TAHMİNLER DE VAR

Tüm kurumlar aynı derecede iyimser değil. Standard Chartered, daha ölçülü bir beklenti paylaştı. Banka, mart sonunda 4.500 dolar seviyesini öngörürken 2026 ikinci çeyrek için 4.650 dolar, üçüncü çeyrek için 4.850 dolar ve yıl sonu için 5.150 dolar tahmininde bulundu.

6
2027’nin ilk çeyreğinde ise fiyatların yaklaşık 5.100 dolar civarında seyretmesi bekleniyor.

İsviçre merkezli Julius Baer de kademeli bir yükseliş senaryosu çizdi. Kurum, mart sonunda 4.750 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.825 dolar, üçüncü çeyrekte 4.900 dolar ve yıl sonunda 5.000 dolar seviyelerini öngörüyor. 2027’nin ilk yarısında ise fiyatların 5.150 dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.