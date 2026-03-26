Dev bankalar açıkladı: Altında yeni rota neresi?

Küresel yatırım kuruluşları, altın piyasasında yaşanabilecek sert hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ons altında belirgin bir oynaklık ortaya çıktı.
Geçen hafta değerli metal yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 2011’den bu yana en zayıf performanslarından birini gösterdi. Açıkçası piyasadaki bu sert hareketler, yatırımcıların yön konusunda kafasını biraz karıştırmış durumda.
Hatırlatmakta fayda var: Ons altın 28 Ocak’ta 5.589 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini test etmişti. 2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi yakalayan fiyatlar, 2026’nın ilk aylarında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte artan belirsizlik, piyasalarda sert dalgalanmaların kapısını araladı. Bunun ardından büyük finans kuruluşları altına ilişkin tahminlerini yeniden masaya yatırdı.
ABD merkezli Citi, yayımladığı raporda ons altının mart sonunda 5.000 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Bankaya göre fiyatlar 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.800 dolara, üçüncü çeyreğinde 4.400 dolara ve yıl sonunda 4.200 dolara gerileyebilir.
Citi ayrıca 2027'nin ilk yarısında altının 4.000 dolar civarında dengelenmesini bekliyor.
Goldman Sachs ise daha iyimser bir tablo çiziyor. Kurum, mart sonunda 4.673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.865 dolar, üçüncü çeyrekte 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar seviyelerini öngörüyor. Bankaya göre fiyatlar 2027’nin ilk yarısında 5.665 dolara kadar çıkabilir.
ING tarafında da yukarı yönlü beklenti korunuyor. Banka, mart sonu için 4.900 dolar, 2026 ikinci çeyrek için 5.100 dolar, üçüncü çeyrek için 5.300 dolar ve yıl sonu için 5.450 dolar tahmininde bulundu.
JPMorgan ise en güçlü yükseliş senaryolarından birini ortaya koyuyor. Banka, mart sonunda 5.100 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5.530 dolar, üçüncü çeyrekte 5.900 dolar ve yıl sonunda 6.300 dolar seviyelerine işaret etti. Tahminlere göre 2027’nin ilk yarısında fiyatlar 6.560 dolara kadar ulaşabilir.
Tüm kurumlar aynı derecede iyimser değil. Standard Chartered, daha ölçülü bir beklenti paylaştı. Banka, mart sonunda 4.500 dolar seviyesini öngörürken 2026 ikinci çeyrek için 4.650 dolar, üçüncü çeyrek için 4.850 dolar ve yıl sonu için 5.150 dolar tahmininde bulundu.
2027’nin ilk çeyreğinde ise fiyatların yaklaşık 5.100 dolar civarında seyretmesi bekleniyor.
İsviçre merkezli Julius Baer de kademeli bir yükseliş senaryosu çizdi. Kurum, mart sonunda 4.750 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.825 dolar, üçüncü çeyrekte 4.900 dolar ve yıl sonunda 5.000 dolar seviyelerini öngörüyor. 2027’nin ilk yarısında ise fiyatların 5.150 dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.