Dev bankaların altın fiyatı tahminleri fırladı! 2026 yılında 6300 dolar görülecek

Yabancı bankaların altın fiyatlarına yönelik tahminleri de değişkenlik gösteriyor. Ancak birçok banka şimdiden altın için 6 bin dolar hedefini senaryolarına taşıdı. Peki hangi banka altın için hangi öngörüde bulundu?
Societe Generale, 26 Ocak’ta paylaştığı notta ons altın için 2026 yıl sonu beklentisini 5000 dolardan 6000 dolara çıkardığını duyurdu.
Kuruluş tarafından paylaşılan raporda jeopolitik risklerin yanında Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimine, Japon yenindeki sert hareketlere işaret edildi. Bu başlıkların altına güç kazandırdığı vurgulandı. 2026 yılı altın fiyat tahmini: 6 bin dolar
"Altın talebinin fiyatları 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolar/ons seviyesine doğru iteceğini tahmin ediyoruz" dedi. 2026 yılı altın fiyat tahmini: 6 bin 300 dolar
Deutsche Bank yaptığı açıklamada, altının fiyatının 2026'da ons başına 6.000 dolara çıkabileceğini belirtti. 2026 yılı altın fiyat tahmini: 6 bin dolar
ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, altın fiyatları için 2026 yılındaki seyrine ilişkin öngörüsünü olumlu yönde revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 6 bin 100–6 bin 300 dolar aralığına yükseltti. 2026 yılı altın fiyat tahmini: 6 bin 300 dolar
BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, makroekonomik ve jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Wilson, altın-gümüş oranının son iki yıllık ortalamanın altında kalmasına rağmen yukarı yönlü bir eğilim sergilediğine dikkat çekti. 2026 yılı altın fiyat tahmini: 6 bin dolar
Son 1 ayda dalgalı seyreden altın fiyatları ocak ayı sonunda 5 bin 598 dolara kadar çıkmasının ardından şubat ayı başında 4 bin 402 dolara kadar geriledi. bu seviyede gelen tepki alımları sonrasında altın yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5 bin dolar civarında dengelendi.