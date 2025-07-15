Dev bankanın dolar/TL tahmini belli oldu

İstanbul
Goldman Sachs, dolar/TL kuru için yeni tahminde bulundu. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL kurunda kademeli yükseliş olacağını düşünüyor. Bankaya göre kur 12 ay içinde 45 liraya çıkacak.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin döviz kuru öngörülerini revize etti. Banka tarafından yayımlanan yeni raporda, dolar/TL kurunun önümüzdeki aylarda kademeli şekilde artış göstereceği tahmin edildi.
Buna göre Goldman Sachs, 3 aylık vadede dolar/TL’nin 41 seviyesine ulaşacağını öngörüyor. 6 aylık dönemde kurun 43 TL’ye yükseleceği, 12 ay sonundaysa 45 TL seviyesini görebileceği belirtiliyor.