Dev bankanın tahmini çakıldı! Gümüş yatırımcısına soğuk duş!

gümüş fiyatları

Küresel finans devi UBS, gümüş piyasasına yönelik fiyat tahminlerinde sert düştü. Banka gümüş fiyatlarında "agresif" yükseliş beklentisini aşağı yönlü revize etti.

gümüşün kısa ve orta vadeli tüm hedefleri

UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından paylaşılan bir notta gümüşün kısa ve orta vadeli tüm hedefleri aşağı çekildi:

Haziran Sonu: 100 dolardan 85 dolara,

Eylül Hedefi: 95 dolardan 85 dolara,

Aralık Hedefi: 85 dolardan 80 dolara,

Mart 2027 Tahmini: 85 dolardan 75 dolara revize edildi.

 

arz-talep dengesi

Bu revizyon, piyasanın arz-talep dengesinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. UBS, 2026 yılı gümüş piyasası açığının yaklaşık 60-70 milyon ons'a düşeceğini öngörüyor; bu, önceki yaklaşık 300 milyon ons'luk tahminine kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor. 
 

TALEP NEDEN ZAYIFLADI?

TALEP NEDEN ZAYIFLADI?

Güneş Panelleri (Fotovoltaik): Yüksek fiyatlar nedeniyle bu sektörden gelen talebin azalması bekleniyor.

 

Mücevher ve Gümüş Eşya

Mücevher ve Gümüş Eşya: Toplamda bu kanallardan gelen talebin 50 milyon ons azalacağı tahmin ediliyor.
 

Yatırımcı Çıkışları:

Yatırımcı Çıkışları: ETF varlıkları 70 milyon ons azalarak 794 milyon onsa geriledi. Banka, yatırım talebi tahminini 400 milyon onstan 300 milyon onsa indirdi.
 

altın-gümüş rasyosu

Bankanın tahminine göre altın-gümüş rasyosu zaman içinde 75-80 civarına yükselebilir.

 

UBS stratejistlerİ

UBS stratejistleri, gümüşte doğrudan uzun pozisyon (alım) tutmak yerine, hala tarihi ortalamaların üzerinde seyreden volatiliteyi satmayı (opsiyon stratejileri) tercih ediyor. Şubat ayında %150 seviyelerini gören volatilite gerilemiş olsa da, banka piyasanın bir süre "yatay" seyretmesini baz senaryo olarak kabul ediyor.

