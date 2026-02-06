Dev borsayı ayakta tutan ‘küçük’ güç

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD borsalarında satış dalgası hız kesmezken, bireysel yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak görüyor. Haftalık ortalama 6,8 milyar dolarlık alım, piyasanın genel dengesini koruyor.
ABD borsaları son günlerde sert dalgalanmaların gölgesinde ilerliyor. Gösterge endeks S&P 500, geçtiğimiz ay 7.000 puan eşiğini zorladıktan sonra hızla geri çekilerek 6.800 puanın altına indi. Satışların boyutu dikkat çekici olsa da, piyasada ilginç bir karşı ağırlık oluşmuş durumda: bireysel yatırımcılar.
Fortune’un haberine göre, yaşanan düşüşlerin merkezinde teknoloji ve yazılım hisseleri yer alıyor. Bir süredir piyasayı taşıyan yapay zekâ iyimserliği, yerini daha temkinli bir bakışa bırakmış durumda. Yatırımcılar artık AI yatırımlarının her zaman parlak kârlılık hikâyeleri yapmayabileceğini, hatta geleneksel yazılım gelirlerini baskılayabileceğini daha açık biçimde konuşuyor.
Bloomberg verileri de tabloyu netleştiriyor. Son işlemlerde yazılım şirketlerinin toplam piyasa değerinden yaklaşık 1 trilyon dolar silindi. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Alphabet oldu. Şirket, beklentilerin üzerinde gelen gelir artışına rağmen yapay zekâ harcamalarını iki katına çıkaracağını açıklayınca sert satışlarla karşılaştı. Reklam gelirleri korunmuştu ama artan maliyetler yatırımcıyı rahatsız etti.
Veriler, satış dalgasının büyük ölçüde teknolojiyle sınırlı kaldığını gösteriyor. S&P 500’ün eşit ağırlıklı versiyonu, teknoloji dışı şirketlerin güçlü performansıyla rekor seviyeleri test ediyor. Yani endeksin genelinde panik havası yok, daha çok sektörler arası bir tercih değişimi var.
Deutsche Bank analistlerine göre teknoloji hisseleri ciddi baskı altında olsa da piyasanın geneli gücünü koruyor. Bankanın paylaştığı rakamlar, S&P 500 içindeki şirketlerin büyük bölümünün yükselişini sürdürdüğüne işaret ediyor. Bu da yatırımcıların borsadan kaçmadığını, sadece rotayı teknoloji dışı alanlara çevirdiğini ortaya koyuyor.
Bu seçici alımların arkasında ise çoğu zaman bireysel yatırımcılar bulunuyor. Wall Street’te uzun süre küçümsenen bu kesim, düşüşleri fırsat olarak değerlendiren “buy the dip” stratejisiyle devreye giriyor.
JP Morgan verileri, bu eğilimin tesadüf olmadığını gösteriyor. Bankaya göre ocak ayı, bireysel yatırımcı işlemleri açısından rekor kırdı ve nisan ayındaki dip seviyelerden yapılan alımları yüzde 22 oranında geride bıraktı. Son günlerde perakende alımlar bir miktar yavaşlamış olsa da, bireysel yatırımcılar son 12 ayda haftalık ortalama 6,8 milyar dolar net alımla piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.