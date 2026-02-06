Dev borsayı ayakta tutan ‘küçük’ güç

“BUY THE DİP” SAHNEDE

Bu seçici alımların arkasında ise çoğu zaman bireysel yatırımcılar bulunuyor. Wall Street’te uzun süre küçümsenen bu kesim, düşüşleri fırsat olarak değerlendiren “buy the dip” stratejisiyle devreye giriyor.

JP Morgan verileri, bu eğilimin tesadüf olmadığını gösteriyor. Bankaya göre ocak ayı, bireysel yatırımcı işlemleri açısından rekor kırdı ve nisan ayındaki dip seviyelerden yapılan alımları yüzde 22 oranında geride bıraktı. Son günlerde perakende alımlar bir miktar yavaşlamış olsa da, bireysel yatırımcılar son 12 ayda haftalık ortalama 6,8 milyar dolar net alımla piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.