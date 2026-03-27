Dev emekli promosyonu ve faizsiz kredi için son 3 gün! İşte en avantajlı bankalar

Emekli maaş promosyonları için rekabet yeniden kızıştı. Kamu ve özel bankalar emeklilere uygulanan promosyon ödemelerini yükseltti.
Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit ödemeleri artırırken; ek kampanyalar, fatura talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle tekliflerini daha cazip hale getiriyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
31.000 TL’ye kadar promosyon
60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli nakit avans
12.000 TL’ye kadar promosyon
90.000 TL’ye kadar ek avantajlar
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 20.000 | Şube: 1.745
25.000 TL’ye kadar promosyon
50.000 TL %0 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.323 | Şube: 875
30.000 TL’ye kadar promosyon
25.000 TL %0 faizli nakit
27.000 TL’ye kadar promosyon
65.000 TL %0 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli avans
28.000 TL’ye kadar promosyon
25.000 TL %2,99 faizli kredi
30.000 TL’ye kadar promosyon
%41,50’ye varan günlük mevduat faizi
25.000 TL’ye kadar promosyon
9.000 TL MaxiPuan + 1.000 TL ek puan
12.000 TL’ye kadar promosyon
650.000 TL’ye kadar kredi
%3,09’dan başlayan faiz
İlk döviz/kıymetli maden işlemine 5 gr gümüş (26–31 Mart)
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
ATM: 5.335 | Şube: 1
150.000 TL’ye kadar, 24 ay vadeli %2,99 faizli kredi
Ertelemeli kredi seçeneği
Aidatsız kredi kartı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.115 | Şube: 32
125.000 TL’ye kadar, 36 ay vadeli %3,29 faiz
Masrafsız ihtiyaç kredisi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.300 | Şube: 466
250.000 TL’ye kadar, %2,89’dan başlayan faiz
EFT/Havale: Ücretli
Aidatsız kredi kartı: Yok
ATM: 3.000 | Şube: 95
400.000 TL’ye kadar %3,99 kâr paylı finansman
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.700 | Şube: 316
125.000 TL’ye kadar, %3,49 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.650 | Şube: 456
500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi
5.000 TL %0 faizli nakit
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 501 | Şube: 15
%3,59’dan başlayan kredi faizleri
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 188 | Şube: 65