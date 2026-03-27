Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev emekli promosyonu ve faizsiz kredi için son 3 gün! İşte en avantajlı bankalar

Mart 27, 2026 16:20
1
Emekli maaş promosyonları

Emekli maaş promosyonları için rekabet yeniden kızıştı. Kamu ve özel bankalar emeklilere uygulanan promosyon ödemelerini yükseltti.

Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit ödemeleri artırırken; ek kampanyalar, fatura talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle tekliflerini daha cazip hale getiriyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

 

2
QNB EMEKLİ PROMOSYONU

31.000 TL’ye kadar promosyon

60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli nakit avans
 

3
Ziraat Bankası EMEKLİ PROMOSYONU

12.000 TL’ye kadar promosyon

90.000 TL’ye kadar ek avantajlar

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 20.000 | Şube: 1.745
 

4
Garanti BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye kadar promosyon

50.000 TL %0 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.323 | Şube: 875
 

5
Akbank EMEKLİ PROMOSYONU

30.000 TL’ye kadar promosyon

25.000 TL %0 faizli nakit

 

6
DenizBank EMEKLİ PROMOSYONU

27.000 TL’ye kadar promosyon

65.000 TL %0 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli avans
 

7
ING EMEKLİ PROMOSYONU

28.000 TL’ye kadar promosyon

25.000 TL %2,99 faizli kredi

 

8
Yapı Kredi EMEKLİ PROMOSYONU

30.000 TL’ye kadar promosyon

%41,50’ye varan günlük mevduat faizi
 

9
İş Bankası EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye kadar promosyon

9.000 TL MaxiPuan + 1.000 TL ek puan
 

10
Halkbank EMEKLİ PROMOSYONU

12.000 TL’ye kadar promosyon
 

11
GetirFinans EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

650.000 TL’ye kadar kredi

%3,09’dan başlayan faiz

İlk döviz/kıymetli maden işlemine 5 gr gümüş (26–31 Mart)

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ATM: 5.335 | Şube: 1
 

12
ON Dijital Bankacılık EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

150.000 TL’ye kadar, 24 ay vadeli %2,99 faizli kredi

Ertelemeli kredi seçeneği

Aidatsız kredi kartı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.115 | Şube: 32
 

13
Enpara.com EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

125.000 TL’ye kadar, 36 ay vadeli %3,29 faiz

Masrafsız ihtiyaç kredisi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.300 | Şube: 466
 

14
Anadolubank EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

250.000 TL’ye kadar, %2,89’dan başlayan faiz

EFT/Havale: Ücretli

Aidatsız kredi kartı: Yok

ATM: 3.000 | Şube: 95
 

15
Türkiye Finans Katılım Bankası EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

400.000 TL’ye kadar %3,99 kâr paylı finansman

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.700 | Şube: 316

 

16
TEB EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

125.000 TL’ye kadar, %3,49 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.650 | Şube: 456
 

17
Aktif Bank EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi

5.000 TL %0 faizli nakit

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 501 | Şube: 15
 

18
HSBC EMEKLİ PROMOSYONU VE KREDİ

%3,59’dan başlayan kredi faizleri

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 188 | Şube: 65

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.