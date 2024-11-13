Dev havayolu şirketi iflas ediyor! 330 pilot ücretsiz izne çıkarıldı

13 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:20

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz birçok dev şirketi mali bunalıma soktu. ABD'de 1983 yılında kurulan havayolu şirketi de iflas eden şirketler arasına adını yazdırmak üzere. Şirketin ayakta kalmak için yaptığı son hamle de işe yaramadı.

Dünya ekonomisini derinde sarsan Covid-19 salgını ve buna mutakiben önce Rusya ile Ukrayna arasında ardından da İsrail kaynaklı Orta Doğu'da başlayan savaşlar birçok şirketin iflas bayrağı açmasına sebebiyet verdi. Küresel ekonomik krizin son kurbanı ise ABD'nin dev havayolu şirketi oldu.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ FİYASKO İLE BİTTİ

Wall Street Journal'ın haberine göre 1983 yılında kurulan ABD'nin Florida eyaleti merkezli Spirit Airlines, Frontier Airlines ile görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından iflasa sürüklenmeye başladı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlandığı yazıldı.

ŞİRKET HİSSELERİ DİB YAPTI

Haberin duyulmasının ardından şirketin hisseleri, kapanıştan sonra %39 düşüşle 1,8 dolara geriledi. Hisse senedi bu yıl yaklaşık %80 düşerken, S&P 500 yolcu havayolları endeksi %52 arttı. Hbaerde, ultra düşük maliyetli taşıyıcının, alacaklıların çoğunluğunun desteğini alacak bir iflas planı oluşturmak için tahvil sahipleriyle ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Raporda Spirit'in önümüzdeki birkaç hafta içinde iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı bilgisi yer aldı.

330 PİLOT ÜCRETSİZ İZNE ÇIKTI

Geçtiğimiz ay WSJ, ayrı bir raporda Frontier Airlines'ın Spirit için bir teklif araştırdığını söyledi. Ancak Frontier, Salı günkü WSJ raporunda açıklandığı üzere şu anda böyle bir birleşmeye devam etmemeye karar verdi. Dania Beach, Fla merkezli havayolu, güçlü seyahat talebine rağmen para kaybediyor . Son altı çeyreğin beşinde kâr bildirmeyi başaramadı ve bu da yaklaşan borç vadesi yönetme becerisi hakkında şüpheler uyandırdı.

Spirit Airlines, maliyetleri düşürme ve mali yapısını güçlendirme çabaları kapsamında 31 Ocak'ta yaklaşık 330 pilotu ücretsiz izne çıkaracağını ekim ayında duyurmuştu. Şirket ayrıca 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satıyor. Satış gelirlerinin gelecek yıl 225 milyon dolar likidite sağlaması bekleniyor.