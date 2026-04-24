Geçtiğimiz ay iflas ettiğine dair mahkeme kararı duyurulan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ilişkin yeni karar çıktı ve iflas kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dev inşaat şirketinin iflas kararı kaldırıldı Geçtiğimiz ay iflasına karar verilen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) ilişkin yeni bir mahkeme kararıyla iflas kararı kaldırıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05 Mart 2026 tarihli iflas kararına istinaf başvurusu yapılmıştı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketleri hakkında kesin mühletin kaldırılmasına, konkordato taleplerinin reddine ve iflas şartları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verdi. Tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine hükmedildi. Daha önce iflas kararı nedeniyle Borsa İstanbul (BİST) tarafından kottan çıkarılan Yeşil GYO'nun yeni kararla BİST'e yeniden kote olma talebinde bulunabileceği belirtildi.

Borsa İstanbul'a uzun yıllardır kote olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/350 E sayılı dosyası kapsamında 05 Mart 2026 tarihinde verilen iflas kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağını şirket açıklamıştı.

İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerine ilişkin karar verdi.

MAHKEME AÇIKLAMASI: İFLAS ŞARTLARI OLUŞMADI

Mahkemenin açıklamasında, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerinin konkordato talepli davasında kesin mühletin kaldırılmasına, kesin mühlet konkordato taleplerinin reddine, iflas şartları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

İflas kararı verildiği için Borsa İstanbul, Yeşil GYO şirketini kottan atmıştı. BİST "Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 09/03/2026 tarihli özel durum açıklamasına göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05/03/2026 tarihinde Şirket hakkında iflas kararı verilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 25/1-c maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir." açıklamasına yer vermişti.

Yeni mahkeme kararıyla birlikte şirkete ilişkin BİST'e yeniden kote olma talebi gelebilir.