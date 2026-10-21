Türkiye’nin giderek büyüyen ileri malzeme ekosistemini, CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle bir araya getiren fuar, üst düzey protokolle açılışını gerçekleştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı Türkiye'nin büyüyen ileri malzeme ekosistemini bir araya getiren TURKCOMPOSITE 2026 Fuarı, 23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek. Fuar, kompozit sanayisinin tüm temsilcilerini hammaddelerden geri dönüşüm çözümlerine kadar birçok alanda ağırlıyor. Savunma ve havacılık sektöründen BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi önemli firmalar fuarda yer alıyor. 25 ülkeden 143 firma ve 200'ün üzerinde marka stant açarken, 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Fuar kapsamında düzenlenen konferanslarda sektörün önde gelen isimleri sunumlar yapıyor. Etkinlik kapsamında İzmir'de düzenlenecek 'JEC Composites Talks İzmir' için de imza töreni yapıldı.

23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek organizasyon; hammaddelerden reçine ve elyaf teknolojilerine, yarı mamullerden nihai parçalara, otomasyon sistemlerinden geri dönüşüm çözümlerine kadar kompozit sanayisinin tüm temsilcilerini İstanbul'da ağırlıyor.

SAVUNMA VE HAVACILIK DEVLERİ SAHADA

Türkiye’nin gururu olan BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın katılımcıları arasında bulunduğu TURKCOMPOSITE 2026; havacılık, savunma, otomotiv, enerji, inşaat, raylı sistemler, denizcilik ve endüstriyel üretim sektörlerinden satın alma profesyonellerini, mühendisleri ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturdu.

25 ÜLKEDEN 143 FİRMA VE 4 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Alan Büyüklüğü: 14 bin metrekarelik dev alanda düzenleniyor.

Katılımcı Profili: 25 ülkeden 143 firma ve 200’ün üzerinde marka stant açtı.

Ziyaretçi Beklentisi: Doğu Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

DEV YAZILIM VE UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İSİMLERİ SAHNEDE

Fuar kapsamında düzenlenen konferans programında kompozit sektörünün önde gelen isimleri ve uzmanları sunumlarını gerçekleştiriyor.

Etkinliğin ilk günü; B-2 ve F-35 projelerinde imzası bulunan, Integrated Polymer Industries Kurucusu Ergün Kırlıkovalı’nın “Altın Üçüzler: Yaratıcılık, İnovasyon, Girişimcilik” başlıklı ana konuşmasıyla başladı. Programda ayrıca Avrupa Kompozit Endüstrisi Derneği (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine ve KORDSA İş Birimi Direktörü Elif Erdoğan gibi isimler yenilikçi çözümlerini aktardı.

İZMİR’E ÖZEL ZİRVE VE TUSAŞ İLE DEV İMZA

Etkinlik kapsamında 27 Mayıs 2027 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan "JEC Composites Talks İzmir" için de imza töreni düzenlendi.

Fuarın ikinci gününde rüzgar enerjisi, sürdürülebilirlik ve otomotivde hafifletme teknolojileri tartışılırken, TUSAŞ ile KSD arasında stratejik iş birliği imza töreni de gerçekleştirilecek. Son gün ise döngüsel ekonomi, robotik sistemler ve "Kompozitin Duayenleri" paneli ile etkinlik tamamlanacak.