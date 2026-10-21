Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı

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İstanbul
Türkiye’nin giderek büyüyen ileri malzeme ekosistemini, CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle bir araya getiren fuar, üst düzey protokolle açılışını gerçekleştirdi.
23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek organizasyon; hammaddelerden reçine ve elyaf teknolojilerine, yarı mamullerden nihai parçalara, otomasyon sistemlerinden geri dönüşüm çözümlerine kadar kompozit sanayisinin tüm temsilcilerini İstanbul'da ağırlıyor.
Türkiye’nin gururu olan BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın katılımcıları arasında bulunduğu TURKCOMPOSITE 2026; havacılık, savunma, otomotiv, enerji, inşaat, raylı sistemler, denizcilik ve endüstriyel üretim sektörlerinden satın alma profesyonellerini, mühendisleri ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturdu.
Fuar kapsamında düzenlenen konferans programında kompozit sektörünün önde gelen isimleri ve uzmanları sunumlarını gerçekleştiriyor.
Etkinliğin ilk günü; B-2 ve F-35 projelerinde imzası bulunan, Integrated Polymer Industries Kurucusu Ergün Kırlıkovalı’nın “Altın Üçüzler: Yaratıcılık, İnovasyon, Girişimcilik” başlıklı ana konuşmasıyla başladı. Programda ayrıca Avrupa Kompozit Endüstrisi Derneği (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine ve KORDSA İş Birimi Direktörü Elif Erdoğan gibi isimler yenilikçi çözümlerini aktardı.
Etkinlik kapsamında 27 Mayıs 2027 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan "JEC Composites Talks İzmir" için de imza töreni düzenlendi.
Fuarın ikinci gününde rüzgar enerjisi, sürdürülebilirlik ve otomotivde hafifletme teknolojileri tartışılırken, TUSAŞ ile KSD arasında stratejik iş birliği imza töreni de gerçekleştirilecek. Son gün ise döngüsel ekonomi, robotik sistemler ve "Kompozitin Duayenleri" paneli ile etkinlik tamamlanacak.