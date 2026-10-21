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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:48

Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı

25 ülkeden 143 firma ve 200’ün üzerinde markayı kompozit sektörünün tüm değer zinciriyle buluşturan TURKCOMPOSITE 2026-Uluslararası Kompozit Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma ile havacılık devlerinin yer aldığı fuarda, yerli ve milli teknolojilerin geleceği masaya yatırılıyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:48

Türkiye’nin giderek büyüyen ileri malzeme ekosistemini, CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle bir araya getiren fuar, üst düzey protokolle açılışını gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin büyüyen ileri malzeme ekosistemini bir araya getiren TURKCOMPOSITE 2026 Fuarı, 23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek.
Fuar, kompozit sanayisinin tüm temsilcilerini hammaddelerden geri dönüşüm çözümlerine kadar birçok alanda ağırlıyor.
Savunma ve havacılık sektöründen BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi önemli firmalar fuarda yer alıyor.
25 ülkeden 143 firma ve 200'ün üzerinde marka stant açarken, 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor.
Fuar kapsamında düzenlenen konferanslarda sektörün önde gelen isimleri sunumlar yapıyor.
Etkinlik kapsamında İzmir'de düzenlenecek 'JEC Composites Talks İzmir' için de imza töreni yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

23 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek organizasyon; hammaddelerden reçine ve elyaf teknolojilerine, yarı mamullerden nihai parçalara, otomasyon sistemlerinden geri dönüşüm çözümlerine kadar kompozit sanayisinin tüm temsilcilerini 'da ağırlıyor.

SAVUNMA VE HAVACILIK DEVLERİ SAHADA

Türkiye’nin gururu olan , , ROKETSAN ve TUSAŞ’ın katılımcıları arasında bulunduğu TURKCOMPOSITE 2026; havacılık, savunma, otomotiv, enerji, inşaat, raylı sistemler, denizcilik ve endüstriyel üretim sektörlerinden satın alma profesyonellerini, mühendisleri ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturdu.

25 ÜLKEDEN 143 FİRMA VE 4 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

  • Alan Büyüklüğü: 14 bin metrekarelik dev alanda düzenleniyor.
  • Katılımcı Profili: 25 ülkeden 143 firma ve 200’ün üzerinde marka stant açtı.
  • Ziyaretçi Beklentisi: Doğu Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

DEV YAZILIM VE UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İSİMLERİ SAHNEDE

Fuar kapsamında düzenlenen konferans programında kompozit sektörünün önde gelen isimleri ve uzmanları sunumlarını gerçekleştiriyor.

Etkinliğin ilk günü; B-2 ve F-35 projelerinde imzası bulunan, Integrated Polymer Industries Kurucusu Ergün Kırlıkovalı’nın “Altın Üçüzler: Yaratıcılık, İnovasyon, Girişimcilik” başlıklı ana konuşmasıyla başladı. Programda ayrıca Avrupa Kompozit Endüstrisi Derneği (EuCIA) Başkanı Roberto Frassine ve KORDSA İş Birimi Direktörü Elif Erdoğan gibi isimler yenilikçi çözümlerini aktardı.

Dev kurumlar İstanbul'da buluştu: TURKCOMPOSITE 2026 fuarı kapılarını açtı

İZMİR’E ÖZEL ZİRVE VE TUSAŞ İLE DEV İMZA

Etkinlik kapsamında 27 Mayıs 2027 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan "JEC Composites Talks İzmir" için de imza töreni düzenlendi.

Fuarın ikinci gününde rüzgar enerjisi, sürdürülebilirlik ve otomotivde hafifletme teknolojileri tartışılırken, TUSAŞ ile KSD arasında stratejik iş birliği imza töreni de gerçekleştirilecek. Son gün ise döngüsel ekonomi, robotik sistemler ve "Kompozitin Duayenleri" paneli ile etkinlik tamamlanacak.

ETİKETLER
#İstanbul
#baykar
#havelsan
#Cng Expo
#Ksd
#Ekonomi
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