Dev markalar zam kararı aldı! İşte yüzde 90'a varan zam yapan markalar

2025 yılı tüketici için zor geçmeye devam ediyor. ABD'nin gümrük tarifelerinin ticarete etkisi görülmeye başlandı. İşte yüzde 90'a varan zam uygulayan markalar...

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat ürünlerine getirdiği kapsamlı tarifeler, ülke genelinde geniş çaplı fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Çin’den gelen ürünlere uygulanan yüzde 30’luk ek gümrük vergisi, perakendeden otomotive kadar birçok sektörde zamları kaçınılmaz hale getirdi. Walmart, Ford, Adidas, Shein ve Temu gibi dev şirketler, artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar öngörüyor.

ÇİN ÜRÜNLERİNE EKSTRA YÜK

Trump, ithalatın genelinde yüzde 10’luk temel tarifenin yanı sıra, Çin menşeli ürünler için %30’a varan ek vergi uygulamasını devreye aldı. Çelik ve alüminyum gibi bazı sektörlerde ise bu oranların daha da yüksek olması dikkat çekiyor. Söz konusu tarifeler, ithalata dayalı üretim ve perakende yapan dev firmaları fiyat güncellemesine zorladı. Bu durumun özellikle 2025 yılında Amerikan tüketicisi için hayatı her zamankinden daha pahalı hale getirmesi bekleniyor.

12 ŞİRKET FİYAT ARTIRIYOR

Trump’ın gümrük vergilerinden doğrudan etkilenen ve fiyatlarını artıran başlıca şirketler şöyle:

Walmart: ABD’nin en büyük zincir marketi, 15 Nisan’da tarifelerin yüksekliği nedeniyle Çin’de üretilen ürünlerde fiyat artışına gideceğini duyurdu. Zamların mayıs sonunda başlayıp haziran ayında daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Mattel: Oyuncak devi, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ürünlerin %40-50’sinin 20 dolar altında kalacağını ancak genel fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Şirket, oyuncaklar için küresel ölçekte "sıfır tarife" çağrısında bulundu. Trump ise Mattel için “ABD’de tek bir oyuncak bile satmayacağım” dedi.

Best Buy: Elektronik perakendecisi, önümüzdeki haftalarda fiyat artışına gidecek firmalar arasında yer alıyor.

Nintendo: Switch 2 oyun konsolunun ön sipariş tarihini erteleyen Nintendo, konsol fiyatını sabit tutarken, aksesuar fiyatlarında artışa gidileceğini açıkladı.

PlayStation (Sony): Sony cephesinde de benzer bir fiyat artışı ihtimali gündemde.

Shein & Temu: Ucuz fiyat politikasıyla bilinen Çinli e-ticaret devleri, artan işletme maliyetleri nedeniyle 25 Nisan 2025 itibarıyla ürün fiyatlarını yeniden düzenleyeceklerini duyurdu.

Ford & Subaru: İthal otomobillere getirilen %25’lik gümrük vergisi, otomobil fiyatlarında da artışa yol açtı. Ford’un mali işler direktörü, 2025’in ikinci yarısında fiyatların %1,5 oranında yükseleceğini öngördü. Subaru ise "artan maliyetleri telafi etmek" amacıyla ABD’deki fiyatlarını artırma kararı aldı.

Stanley Black & Decker: Nisan ayında elektrikli alet fiyatlarına tek haneli oranda zam yaptı.

Adidas: Şirket, belirsizlikler nedeniyle ABD ürünlerinde maliyetlerin artmasının muhtemel olduğunu belirtti. CEO Bjørn Gulden, tarifelerdeki oynaklık nedeniyle net bir öngörü yapılamadığını söyledi.

TÜKETİCİ İÇİN ZOR BİR YIL OLACAK

Söz konusu gelişmeler, ithalata dayalı ürünlerde ciddi bir enflasyon baskısını gündeme getiriyor. Elektronikten tekstile, otomobilden oyuncaklara kadar birçok alanda Amerikan tüketicisi zamlarla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, Trump’ın tarifelerinin ekonomik etkilerinin 2025 yılı boyunca hissedileceğini belirtiyor.