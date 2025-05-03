Dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek karnesi

Petrol devlerinin ilk çeyrek finansal sonuçları, düşen ham petrol fiyatlarına karşı izlenen stratejilerdeki ayrışmayı net bir şekilde ortaya koydu. Exxon ve Shell hız kesmezken, Chevron ve BP frene bastı.

Petrol fiyatlarının nisan ayında son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, sektörün dev isimleri ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ancak bu raporlar, sadece rakamların ötesinde, şirketlerin krizlere nasıl yanıt verdiğini de gösterdi. Özellikle yatırımcılar için kritik önemde olan hisse geri alım programları, bu dönemde şirketlerin dayanıklılığını ortaya koydu. ExxonMobil ve Shell gibi şirketler geri alım planlarında hız kesmezken; Chevron ve BP, zayıflayan piyasa koşullarını gerekçe göstererek bu programlarda kesintiye gitti.

EXXON HIZ KESMİYOR, CHEVRON TEMKİNLİ

ExxonMobil, Guyana açıklarında keşfedilen ve son on yılın en büyük açık deniz petrol sahası olarak tanımlanan alandaki üretimiyle ciddi bir avantaj elde etti. Permian havzasındaki üretimini de artıran şirket, bir yılda toplam üretimini %20 oranında büyüttü. CEO Darren Woods, “Bu belirsiz ortamda hissedarlarımız, şirketimizin sağlam yapısına güvenebilir,” diyerek güven verdi.



Şirket, ilk çeyrekte 4.8 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Yıl sonunda 20 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı planlıyor. Exxon ayrıca, bu dönemde net borç oranını sabit tutarak rakiplerinden pozitif ayrıştı.



Chevron cephesinde ise tablo daha farklı. Kazakistan ve Permian’daki büyümeye rağmen bazı varlık satışlarından kaynaklanan üretim kaybı, toplam üretimi durağanlaştırdı. Şirket, yılın başında çalışanlarının %20’sini işten çıkaracağını açıklamıştı. Geri alım programı da 3.9 milyar dolardan, ikinci çeyrek için 2-3.5 milyar dolar aralığına düşürüldü.



Chevron ayrıca Guyana’daki Exxon’un ortağı olan Hess’in hisselerini alarak bölgeye girmek istiyor. Ancak bu işlem şu anda Exon’un itirazı nedeniyle tahkime taşınmış durumda.

SHELL BEKLENTİYİ AŞTI, BP HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa’nın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, analist tahminlerini aşan ilk çeyrek kârıyla dikkat çekti. Şirket, önümüzdeki üç ay içinde 3.5 milyar dolarlık hisse geri alımı planladığını açıkladı. Bu, Shell’in üst üste 14. çeyrekte de 3 milyar doların üzerinde geri alım yaptığı anlamına geliyor.



Öte yandan BP için işler pek de yolunda gitmedi. Şirketin kârı %48 düşerek 1.4 milyar dolara geriledi. Geri alım programı da 1.8 milyar dolardan 750 milyon dolara indirildi. RBC Capital Markets analistleri, BP’nin ikinci çeyrekte de piyasa beklentilerinin %20 gerisinde kalabileceğini öngörüyor.

BP STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR, SHELL ALIMA MESAFELİ

BP, bir dönem yenilenebilir enerjiye agresif geçiş planlarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu stratejiden geri adım atan şirket, yeniden petrol ve doğalgaza odaklanıyor. Zayıf nakit akışı ve artan borç seviyesi nedeniyle BP, varlık satışlarını hızlandırmayı da planlıyor.



Shell CEO’su Wael Sawan ise, BP’yi satın almak yerine kendi hisselerini geri almanın daha cazip olduğunu belirtti. Shell, 2025 bütçesini 20-22 milyar dolar arasında tutarken; BP, yatırım harcamalarını 500 milyon dolar kısarak 14.5 milyar dolara çekti.