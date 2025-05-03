Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek karnesi

Petrol devlerinin ilk çeyrek finansal sonuçları, düşen ham petrol fiyatlarına karşı izlenen stratejilerdeki ayrışmayı net bir şekilde ortaya koydu. Exxon ve Shell hız kesmezken, Chevron ve BP frene bastı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:36

Petrol fiyatlarının nisan ayında son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, sektörün dev isimleri ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ancak bu raporlar, sadece rakamların ötesinde, şirketlerin krizlere nasıl yanıt verdiğini de gösterdi. Özellikle yatırımcılar için kritik önemde olan hisse geri alım programları, bu dönemde şirketlerin dayanıklılığını ortaya koydu. ExxonMobil ve Shell gibi şirketler geri alım planlarında hız kesmezken; Chevron ve BP, zayıflayan piyasa koşullarını gerekçe göstererek bu programlarda kesintiye gitti.

Dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek karnesi

EXXON HIZ KESMİYOR, CHEVRON TEMKİNLİ

ExxonMobil, Guyana açıklarında keşfedilen ve son on yılın en büyük açık deniz petrol sahası olarak tanımlanan alandaki üretimiyle ciddi bir avantaj elde etti. Permian havzasındaki üretimini de artıran şirket, bir yılda toplam üretimini %20 oranında büyüttü. CEO Darren Woods, “Bu belirsiz ortamda hissedarlarımız, şirketimizin sağlam yapısına güvenebilir,” diyerek güven verdi.

Şirket, ilk çeyrekte 4.8 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Yıl sonunda 20 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı planlıyor. Exxon ayrıca, bu dönemde net borç oranını sabit tutarak rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Chevron cephesinde ise tablo daha farklı. Kazakistan ve Permian’daki büyümeye rağmen bazı varlık satışlarından kaynaklanan üretim kaybı, toplam üretimi durağanlaştırdı. Şirket, yılın başında çalışanlarının %20’sini işten çıkaracağını açıklamıştı. Geri alım programı da 3.9 milyar dolardan, ikinci çeyrek için 2-3.5 milyar dolar aralığına düşürüldü.

Chevron ayrıca Guyana’daki Exxon’un ortağı olan Hess’in hisselerini alarak bölgeye girmek istiyor. Ancak bu işlem şu anda Exon’un itirazı nedeniyle tahkime taşınmış durumda.

Dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek karnesi

SHELL BEKLENTİYİ AŞTI, BP HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa’nın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, analist tahminlerini aşan ilk çeyrek kârıyla dikkat çekti. Şirket, önümüzdeki üç ay içinde 3.5 milyar dolarlık hisse geri alımı planladığını açıkladı. Bu, Shell’in üst üste 14. çeyrekte de 3 milyar doların üzerinde geri alım yaptığı anlamına geliyor.

Öte yandan BP için işler pek de yolunda gitmedi. Şirketin kârı %48 düşerek 1.4 milyar dolara geriledi. Geri alım programı da 1.8 milyar dolardan 750 milyon dolara indirildi. RBC Capital Markets analistleri, BP’nin ikinci çeyrekte de piyasa beklentilerinin %20 gerisinde kalabileceğini öngörüyor.

Dev petrol şirketlerinin ilk çeyrek karnesi

BP STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR, SHELL ALIMA MESAFELİ

BP, bir dönem yenilenebilir enerjiye agresif geçiş planlarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu stratejiden geri adım atan şirket, yeniden petrol ve doğalgaza odaklanıyor. Zayıf nakit akışı ve artan borç seviyesi nedeniyle BP, varlık satışlarını hızlandırmayı da planlıyor.

Shell CEO’su Wael Sawan ise, BP’yi satın almak yerine kendi hisselerini geri almanın daha cazip olduğunu belirtti. Shell, 2025 bütçesini 20-22 milyar dolar arasında tutarken; BP, yatırım harcamalarını 500 milyon dolar kısarak 14.5 milyar dolara çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'u bırakıp buraya taşınıyorlar! 2 saat uzaklıkta: Konut fiyatları yarı yarıya
TOKİ müjdeyi verdi! Ev sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber: İndirim kampanyası yolda

Sıkça Sorulan Sorular

BP açılımı nedir?
The British Petroleum Company plc. ülkemizde ilk ticari faaliyetlerine 1912 yılında başlamıştır.
ETİKETLER
#Petroleum
#Petrol Piyasası
#Petrol devleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.