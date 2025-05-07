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 | İrem Çınar

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Karacabey rüzgar türbinleri santrali, 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

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Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile açılışını yaptığı, rüzgar türbinleri 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bursa'nın Karacabey ilçesinde hayata geçirilen rüzgar türbinleri santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nden video konferansla katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" sonrasında hizmete açıldı.

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Yaklaşık 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan yatırımla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "Buradaki tesis 23 rüzgar türbininden müteşekkil olup, 113 megavat kurulu gücündedir. Yıllık enerji üretim kapasitesi 400 milyon kilovatsaat civarındadır. 400 milyon kilovatsaat enerji üretimi ile ülkemizdeki 167 bin konutun enerjisini karşılayacak güce sahip bir tesisi devralmış bulunmaktayız. 360 bin ton karbon salınımını engelleyen bu tesis çevreci olmasıyla da çok önemlidir. Bu tesis, yaklaşık 150 milyon Euro, yani 6,5 milyarlık bir yatırımla ülkemize kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu tesisimizin Karacabey'imize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Türkiye'nin enerjisine enerji katmaya devam ettiğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplu açılış töreninde biz de Bursa adına Karacabey ilçemizde bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Özellikle yatırımcı firmaya teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir yatırımı, Bursa'da Karacabey ilçemizde yapmış olması gerçekten çok kıymetli. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu yatırımların hem Bursa'mız açısından, hem ülkemiz açısından devamının geleceğine ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Türkiye'de AK Parti hükümetleri olarak yapmış olduğumuz, yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımların en büyüklerinden bir tanesini ve hatta bugün Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretleriyle yaklaşık 7 bin megavata yakın bir yenilenebilir enerji sistemini bugün devreye almış bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün Karacabey Güngörmez mevkiinde 23 türbinden oluşan yaklaşık 113 megavatlık enerji tribünlerinin faaliyete geçişinin yaptık. Hakikaten karbon salınımıyla alakalı olarak yeşil çevreyle ilgili hususlarda bizim hükümet olarak yapmış olduğumuz yatırımların en önemli göstergelerinden bir tanesidir.

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Biz AK Parti hükümeti olarak başladığımızda 0'dan 25 bin megavata çıktık. Bugün itibariyle 75 bin kilometrelik elektrik otobanına sahibiz. 125 bin kilometrelik otobana dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu büyük yatırımcılarımızın, özellikle de bugün CABA A.Ş.'ye yapmış olduğu bu yatırım için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dev yatırım hayata geçti! 167 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

CABA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen de konuşmasında şu cümlelere yer verdi; "Biz şu an Türkiye'nin 25 noktasında yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizim burada halihazırda Karacabey'de ikinci bir projemiz daha var. O da çalışıyor şu anda. Geliştirdiğimiz depolamalı lisanslı olan projelerimiz devam ediyor. Daha süratli, daha hızlı bir sürecin içerisine gireceğiz inşallah."

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#Ekonomi
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