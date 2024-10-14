Devlet 2 bin liraya arsa satacak: Tarihi belli oldu! Milli Emlak'tan ucuza arsa, tarla, arazi, satışları başladı

14 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:51

Milli Emlak dar gelirliyi heyecanlandıran duyuruyu yaptı. Ucuza, indirimli arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışları için geri sayım başladı. İster yatırımlık, ister ev yapmalık arsalar sudan ucuz fiyatlarla alıcısını bekliyor. İşte Milli Emlak'ın kampanyası için ihale tarihleri.

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

Milli Emlak​ 2024 yılının son aylarında dar gelirliyi heyecanlandırmayı başardı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sudan ucuz fiyatlarla arsa​, tarla​, arazi​, bağ ve bahçe satışlarına başladı.Taşınmazlar 2 bin liraya, 10 bin liraya ve 15 bin liraya satılacak.

MİLLİ EMLAK'TAN UCUZA ARSA SATIŞI

Milli Emlak'ın kampanyası vatandaşın hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Dar gelirli vatandaşlara ve yatırımcılara müjdeyi veren Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok konuşulacak satışlara başladı.

Arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışları oldukça cazip fiyatlarla alıcısına kavuşacak. 2.885 TL’den başlayan arsa fiyatları, 10.773 TL’den başlayan araziler, 15.000 TL’den başlayan tarlalar ve 20.900 TL’den başlayan bağ ve bahçeler ihale tarihlerinde dar gelirli vatandaşların olacak.

Hazine’ye ait taşınmazlar uygun fiyatlarla ihale usulü satışa çıkacak. İstanbul ve Ankara'nın yanında Türkiye’nin birçok farklı ilinde bulunan bu taşınmazlar kampanyaya dahil.

UYGUN FİYATLARLA İHALE USULÜ ARAZİ SATIŞI

Siirt’te 2.885 TL’ye bir arsa, Malatya’da 10.773 TL’ye bir arazi, Çorum’da 15.000 TL’ye bir tarla ve Kırşehir’de 20.900 TL’ye bağ-bahçe satışa çıkarılacak.

İlanların detayları Milli Emlak internet sitesinde yer alıyor.