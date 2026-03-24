Devlet desteğiyle iki çiftlik kurdu, kendi işinin patronu oldu! Yıllık 360 ton üretim yapıyor

Elazığ’da besicilik işiyle uğraşan ve büyükbaş hayvan çiftliğini devletten aldığı destekle açan Ömer Erdem, oradan kazandığı para ve devletten aldığı destekle tavuk çiftliği açtı. Erdem açtığı çiftlikle ülkeye yıllık 360 ton beyaz et desteği sağlıyor.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Ömer Erdem (49), merkeze bağlı Alaca köyünde 2015 yılında devletten yüzde 60 destekle 300 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurmasının ardından kazandığı para ve devletin de destekleriyle büyükbaş hayvan çiftliğinin yanında bir de tavuk çiftliği açmaya karar verdi. 

2020 yılında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvuran Erdem, yetkililerin incelemesinin ardından yüzde 60 destekle 10 dönümlük alan üzerine 25 bin kapasiteye sahip tavuk çiftliği kurdu. Yılda 6 dönem olmak üzere 40 günde civciv üretimi gerçekleştiren Erdem, yıllık 360 ton beyaz et üretimi sağlayarak ülkenin beyaz et ekonomisine katkı sağlıyor. Devletten aldığı destekler sayesinde böyle bir işletmeyi açtığını belirten işletme sahibi Ömer Erdem, "Devlet desteği olmadan çiftçilerin bu tür işletmeleri hayal dahi edemeyeceğini" söyledi.

'2020 YILINDA AÇTIK'

2015 yılında besi işletmesini açtıktan sonra orada kazandığımız parayı bu sefer 2020’de TKDK’nın desteğiyle tavuk çiftliği açmaya karar verdik. Sağ olsun TKDK üretimde başarılı olanın hep yanında duruyor. 2020 yılında burayı açtık. Şuan da burası yıllık 6 dönem olmak üzere 40 günde bir civciv üreterek yaklaşık 25 binlik kapasiteye sahip. Burası her dönem yaklaşık 60 ton civarında beyaz et üretiyoruz. 

'ÇOK ÇABUK GELİŞİYOR'

Yılda 6 defa döngü şeklinde devam ediyor. Burası 10 dönüm üzerinde yapılan bir işletme. Yaklaşık 200 bin Euro’nun yüzde 60’nı destek olarak almıştık. Tavuk çiftliğinde en dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi hijyendir. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten bu konuda her dönem tavuklardan numune alıyor. Tavukların kamuoyunda hormonlu olduğu algısı var fakat bu tavukların ırkı, et ırkı olduğu için çok çabuk gelişiyor.

'BİR ŞÜPHE OLMADAN TÜKETEBİLİRLER'

24 saat içerisinde 5-6 saat uyku onun dışında sürekli yüksek proteinle besleniyorlar. Kesinlikle ilaç kullanılmıyor. İnsanlarımız beyaz eti, akıllarında bir şüphe olmadan tüketebilirler. Devlet desteği olmasa bizim gibi çiftçilikten gelen insanların böyle işletmeler kurması hayal dahi değil. Allah nasip etti.

'42 GÜNDE YETİŞTİRİYORUZ'

Rabbim devlete zeval vermesin, tekrar söylüyorum devletin desteği olmazsa bu işletmeleri büyük şirketler açar ama bizim gibi topraktan gelen çiftçiler, bu tür işletmeleri açması hayal bile edilemez. Burada firma bize civcivi getirir, biz sadece bakıcılığını yapıyoruz. 42 günde yetiştiriyoruz. Şirket tekrar gelerek tavukları alıp kesimhaneye götürerek kesimlerini yapıp pazara sunuyorlar" dedi.

