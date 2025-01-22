Devlet desteğiyle üretti, 6 yılda dünya markası oldu: 21 ülkeye ihraç ediyor

22 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:40

Karaman'da yaşayan Ali Erikçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle bir tesis kurdu. Karaman elması üreten Erikçi, yılda yaklaşık 20 bin ton elmanın çıktığı tesisin 21 ülkeye ihraç yaptığını söyledi. Ayrıca Erikçi, işletmenin enerji ihtiyacını kendi kurduğu güneş panelleriyle elde ediyor.

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke belli oldu

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke belli oldu

Karaman’da yaşayan 35 yaşındaki Ali Erikçi, babasından öğrendiği elma yetiştiriciliğinde ihracata yönelip 2019'da TKDK Karaman​ İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan hibe desteği aldı. Erikçi, yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanda elma boylama, paketleme ve depolama bölümlerinin bulunduğu modern bir tesis inşa etti.

İşletmenin çatısına güneş panelleri kuran Erikçi, bu şekilde tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayarak, önemli oranda tasarruf sağladı. Tesis Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya gibi çeşitli ülkelere ihracat​ yapmaya başladı.

YILDA YAKLAŞIK 20 BİN TON ELMA İŞLENİYOR

Tesiste yılda yaklaşık 20 bin ton elma işlediklerini, bunun 15 bin tonunun ihraç edildiğini anlatan Erikçi, şunları kaydetti:

"2019 yılında tesisleşme ihtiyacımız ortaya çıktı. TKDK desteğiyle kurduğumuz tesisimize yurt dışından elmaları kalitesine, boyuna, rengine ve çapına göre ayıran bir teknolojiyi getirdik. Bu teknolojin sayesinde yakaladığımız standart ürün kalitesiyle 21 ülkeye yüzde yüz yerli üretim olan bir tarım ürününü ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon elma ağacıyla üretim yapıyoruz. Bunun yanında çiftçilerden tedarik ettiğimiz ürünlerinde yüzde 80'ini ihracata gönderiyoruz."

Erikçi, kurdukları tesisle istihdama da katkı sağladıklarını, işletmede 80'i kadın olmak üzere 100 kişinin çalıştığını dile getirdi.

KARAMAN ELMASI DÜNYADA MARKA HALİNE GELDİ

Devlet desteğiyle kurulan tesisler sayesinde dünyada Karaman elmasının tanınırlığının arttığını belirten Erikçi, "Karaman elması 6 yıldır dünyada marka haline geldi. Yurt dışındaki müşteriler de özellikle Karaman elmasını tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri aroma ve meyvenin dayanıklılığıdır. Buradaki raf ömrü her yerde istenilen ölçüde yakalanamıyor. Yeni teknoloji, doğru depolama ve doğru ürünle elmanın raf ömrünü bir yıla kadar çıkartabiliyoruz" ifadesini kullandı.

MODERN İŞLETME SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de Karaman'ın yıllık 750 bin tonu aşan elma üretimiyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

TKDK olarak modern işletmelerin sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk, "Bu tesisleri daha da geliştirmek için IPARD III döneminde de yatırımcıları kabul etmeye devam edeceğiz" dedi.