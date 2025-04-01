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 | Kübra Çelepi

Evleneceklere müjde! İndirimler yolda: Başvuru yakında açılıyor

Evleneceklere müjde bakandan geldi. Beyaz eşya ve mobilya indirimi yolda. Protokol tamamlandı, imzaların atılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere beyaz eşya ve mobilyada indirim sağlamak amacıyla sektörün önde gelen markalarıyla protokollerin imzalanacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bayramdan sonra e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini açıkladı. Daha kapsamlı bilgilendirmenin Nisan ayında yapılacağını belirten Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında gençlere destek sunmak için seferber olan tüm firmaları ödüllendireceğini de belirtti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 15:41

Yeni evleneceklere ve anneler için özel destek paketi geliyor. Devlet destekli protokol ile büyük indirimler yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Ayrıca, yeni evlenecek çiftlere beyaz eşya ve mobilya indirimli imkan sağlayacak protokol de imzalanacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI BAYRAM SONRASI BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan annelere yönelik yardımların bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvuruya açılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle, doğum sonrası annelere ekonomik destek sağlanacak.

İNDİRİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakanlık, evlilik hazırlığında olan genç çiftleri de unutmadı. Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençlerin sayısı artarken, beyaz eşya ve mobilya kategorilerinde büyük indirimler için sektörün önde gelen markalarıyla protokoller imzalanacak. Bu sayede yeni ev kuracak çiftlerin mali yükü hafifletilecek.

DETAYLAR NİSAN AYINDA AÇIKLANACAK

Türkiye Gazetesi'ne konuşan kaynakların aktardığına göre, destek paketlerinin ayrıntıları Nisan ayında duyurulacak. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında gençlere destek olan firmalar, Bakanlık tarafından 2025 sonunda ödüllendirilecek. Bu düzenlemelerle hem yeni anneler hem de evlenmeyi planlayan genç çiftler için önemli maddi kolaylık sağlayacak.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ekonomi
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