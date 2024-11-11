Devlet ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız verecek! Konut sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüşüyor

11 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:38

Konut alacaklara müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev satın almak ya da konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin liralık destek verecek. Ev sahibi olmak isteyenlere vereceği karşılıksız bir destek ile hayaller gerçeğe dönüşüyor. Ev alımı ve yapımı için büyük fırsat olan bu destek 500 bin TL olarak karşılıksız ödeniyor. İşte tek seferde verilen 500 bin TL'lik konut desteğine başvuru şartları.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 500 bin TL'ye kadar karşılıksız konut yardımı sunan Bakanlık, ev sahibi olmak isteyenlere can suyu olacak. 500 bin TL'ye kadar karşılıksız konut yardımı için gerekli şartları taşıyanlar ev alımı ve ev yapımı için bu ödeneği kullanabiliyor. İşte, devletin sağladığı konut yardımı detayları.

500 BİN TL'YE KADAR KARŞILIKSIZ KONUT YARDIMI

Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara veriliyor.

Eşi vefat etmiş ve belirli şartları taşıyan kadınlara yönelik verilen 500 bin TL'ye kadar karşılıksız konut yardımı ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Bu destek, ev alımı ve yapımı için kullanılıyor.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA 500 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında en az üç çocuğa sahip olan kadınlara sağlanan desteğe başvuru ise çok kolay. Kimlikleri ile başvuru yapabilecek olan kadınlar, bu program kapsamında hane başına 500.000 TL'ye kadar destek almaya hak kazanıyor.

Program kapsamında 35 bin liradan 500 bin liraya kadar farklı paketler yer alıyor. Ev alımlarında destek, tek seferde sağlanırken, ev yapımlarında ise destek üç dilim halinde veriliyor.

KONUT YARDIMI KAÇ PARA?

• Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar

• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek.