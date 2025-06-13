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 | Bengü Sarıkuş

Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş devlet korumasından yararlanan gençlere istihdam sağlandığı bilgisini paylaştı ve "Bugün gerçekleşen yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 genci kamuda istihdam edeceğiz" dedi.

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Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 17:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için düzenlenen kura töreninde, "Bugün gerçekleşen yerleştirmeyle 64 bin 238 genci kamuda istihdam edeceğiz." dedi.

Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi

608 GENÇ DAHA ATANACAK

Bakanlık binasında gerçekleştirilen törende, devlet korumasından geçmiş ve çevre mühendisi olan Mutluhan Karaca deneyimlerini paylaştı. Göktaş, 608 gencin tercihleri doğrultusunda kamu kurumlarına atanacağını belirtti.

"Devletimizin kanatları altındaki çocuklar, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır" diyen Bakan, çocukların sevgi dolu ve sağlıklı bir ortamda yetişmesinin en önemli görevleri olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak çocuk evleri ve çocuk sitelerinde 15 bin 312 kişiye yuva sağlandığını aktaran Göktaş, eğitim, spor ve sanat alanlarında çocukların gelişimine destek verdiklerini ifade etti.

Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi

FARKLI BRANŞLARDA MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Özdemir Göktaş, "2 bin 716 çocuğumuz lisanslı spor kulüplerinde, 2 bin 869 çocuğumuz kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldı, 639 evladımız ise müzik alanındaki yeteneklerini enstrümanlarıyla sergiliyor" dedi.

Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi

Eğitimlerini tamamlayan gençlerin meslek sahibi olmaları için İŞKUR ile işbirliği içinde meslek edindirme kursları ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini belirten Bakan, özel sektörde istihdam edilen gençlerin Sosyal Güvenlik primlerinin 5 yıl boyunca devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Devlet korumasındaki 608 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi

Gençlerin başarı hikayelerinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade eden Göktaş, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Görev alan gençlere dürüstlük, adalet ve çalışkanlıkla örnek olmalarını dileyen Bakan, “İş Hayatına Uyum Seminerleri” ile yeni görevlerinde destek sunacaklarını belirtti.

Yerleştirme sonuçlarına Bakanlığın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

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