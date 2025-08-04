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 | Bengü Sarıkuş

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

Doğurganlık oranları düşerken kamu kurumlarında çocuk bakımı için yeni adımlar geliyor. Aile Yılı kapsamında doğum teşviki ve kadın istihdamını desteklemek için kamu kurumlarında gece gündüz açık kreşler kurulacak. İşte detaylar...

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Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "" ilan ettiği 2025'te hem nüfusun arttırılması hem de kadınların istihdamının desteklenmesi için yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek ve bakımevleri açılacak. ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlık oranının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Nüfus oranı her yıl daha da düşüyor.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçiriliyor.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kreş ve çocuk bakımevi hizmetinden personelin azami ölçüde faydalanabilmesi ve çalışan ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurumlar kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerini arttıracak. Yeni kreş ve çocuk bakımevlerinin faaliyete geçirecek.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

HANGİ KURUMLAR ÖNCELİKLİ OLACAK?

Özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri öncelikli olacak.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

MALİYETLER İZİN KAPSAMINDA OLACAK

Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve bu doğrultuda kreş, çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa veya arazi satın alınmasına izin verilecek. Ayrıca kamulaştırma, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması da bu izin kapsamında olacak.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

KURUMLAR NE YAPACAK?

Söz konusu izin kapsamında yeni faaliyete geçirilecek kreş ve gündüz bakımevleri en geç faaliyete geçtiği ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Kreş ve çocuk bakımevi hizmeti öncelikli olarak kurumların kendilerine ait binalarda verilecek.

Devlet kreş açıyor: 24 saat hizmet verecek!

Kurumlara ait uygun yer bulunmaması halinde anılan hizmet için arsa veya arazi satın alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya kiralama yapılmasından önce bu amaçla kullanılacak Hazineye ait taşınmaz olup olmadığının tespit edilecek.

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ETİKETLER
#istihdam
#kamu kurumları
#nüfus artışı
#kreş
#Aile Yılı
#Doğum Teşvikleri
#Çocuk Bakımı
#Ekonomi
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