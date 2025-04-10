Devlet Tiyatroları biletleri zamlandı! Fiyatlar üçe katlandı

Devlet Tiyatroları bilet fiyatlarına zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte tam biletler 115 liradan 450 liraya, indirimli biletler ise 70 liradan 330 liraya yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları, 2 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere bilet fiyatlarına zam yaptı. Son dönemde gelen fiyat artışlarına, şimdi de tiyatro biletleri eklendi.

DEVLET TİYATROLARI BİLETLERİNE ZAM

Türkiye'de 2024 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde 44 olarak açıklanmış, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı ise yüzde 30 ile sınırlı tutulmuştu. Mart 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesinde ölçüldü. Ancak Devlet Tiyatroları’nın yeni bilet tarifesinde bu oranların çok üzerinde zamlar dikkat çekti.

İNDİRİMLİ BİLET 70 TL'DEN 330 TL’YE ÇIKTI

Bilet fiyatlarında kategorilere ayrılarak zam uygulamasına gidildi. En düşük artış oranı yüzde 71 olurken, bazı kategorilerdeki bilet fiyatları yüzde 371’e varan oranlarda arttı.



Yeni fiyatlandırmayla birlikte birinci kategori tam bilet ücreti 115 TL'den 450 TL’ye yükselirken, indirimli bilet fiyatı da 70 TL'den 330 TL’ye çıktı. Ortalama zam oranı ise yüzde 300’ü buldu.