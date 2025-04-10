Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Devlet Tiyatroları biletleri zamlandı! Fiyatlar üçe katlandı

Devlet Tiyatroları bilet fiyatlarına zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte tam biletler 115 liradan 450 liraya, indirimli biletler ise 70 liradan 330 liraya yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Tiyatroları biletleri zamlandı! Fiyatlar üçe katlandı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 12:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları, 2 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere bilet fiyatlarına zam yaptı. Son dönemde gelen fiyat artışlarına, şimdi de tiyatro biletleri eklendi.

Devlet Tiyatroları biletleri zamlandı! Fiyatlar üçe katlandı

DEVLET TİYATROLARI BİLETLERİNE ZAM

Türkiye'de 2024 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde 44 olarak açıklanmış, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı ise yüzde 30 ile sınırlı tutulmuştu. Mart 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesinde ölçüldü. Ancak Devlet Tiyatroları’nın yeni bilet tarifesinde bu oranların çok üzerinde zamlar dikkat çekti.

Devlet Tiyatroları biletleri zamlandı! Fiyatlar üçe katlandı

İNDİRİMLİ BİLET 70 TL'DEN 330 TL’YE ÇIKTI

Bilet fiyatlarında kategorilere ayrılarak zam uygulamasına gidildi. En düşük artış oranı yüzde 71 olurken, bazı kategorilerdeki bilet fiyatları yüzde 371’e varan oranlarda arttı.

Yeni fiyatlandırmayla birlikte birinci kategori tam bilet ücreti 115 TL'den 450 TL’ye yükselirken, indirimli bilet fiyatı da 70 TL'den 330 TL’ye çıktı. Ortalama zam oranı ise yüzde 300’ü buldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump’tan sürpriz hamle: ABD-Çin ticaret savaşında yeni perde! Kripto para piyasası fırladı
Milyonlara zam sinyali! 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl yansıyacak? Gözler yapılacak görüşmelerde

Sıkça Sorulan Sorular

Devlet tiyatrolarında kimlere indirim var?
Gazilerin Dul ve Yetimlerine, Engellilere, Öğrencilere, Öğretmenlere, 65 Yaşını doldurmuş kişiler ve Halk Günü olan perşembe günleri bütün seyircilere indirim uygulanır.
ETİKETLER
#bilet fiyatları
#tamer karadağlı
#devlet tiyatroları
#Bilet Fiyatı
#zam haberi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.