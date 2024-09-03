Devlet ve özel okullarda okul servis ücretleri netleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis fiyatları zamlandı

03 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:12

Okul servisleri güncel fiyatları okulların açılmasına kısa bir süre kala netleşti. Öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesi zamlı uygulanacak. Servis ücretleri mesafeye göre farklılık gösterecek. Bu fiyatlar, devlet okullarına giden öğrenciler için geçerli olup özel okul fiyat servisleri okullara göre farklılık gösterecek.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak okul servis ücretlerine, İstanbul'da yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de yüzde 20 zam yapıldı.

Servislere uygulanan zamlar akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve işletme maliyetlerindeki yükselişler göz önünde bulundurularak yapıldı.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS FİYATLARI

2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri 0-1 kilometrelerdeki servis ücretinin 17 bin 379 liraya,

1-3 kilometrelerdeki ücretin 18 bin 612 liraya,

3-5 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 106 liraya,

5-7 kilometrelerdeki ücretin 20 bin 961 liraya,

7-9 kilometrelerdeki ücretin 22 bin 104 liraya,

9-11 kilometrelerdeki ücretin 25 bin 596 liraya,

11-13 kilometrelerdeki ücretin 29 bin 466 liraya,

13-15 kilometrelerdeki ücretin 30 bin 951 liraya,

15-17 kilometrelerdeki ücretin 33 bin 408 liraya,

17-19 kilometrelerdeki ücretin 35 bin 325 liraya,

19-21 kilometrelerdeki ücretin 37 bin 593 liraya,

21-23 kilometrelerdeki ücretin 39 bin 150 liraya,

23-25 kilometrelerdeki ücretin 40 bin 671 liraya, yükseldiği görüldü.

25 kilometreyi aşan her kilometre için 39,5 lira ücret alınacak.

ANKARA VE İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ 2024

Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 40 artış yapıldı.

0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 16 bin 745 liraya,

3-6 kilometre ücretinin 18 bin 450 liraya,

6-10 kilometrelerdeki ücretin 21 bin 320 liraya,

10-15 kilometrelerdeki ücretin 24 bin 810 liraya yükseldi.

Aşılan her kilometre için alınacak ücret 550 lira oldu.

İzmir'de servis ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.

0-3 kilometre ücreti 16 bin 560 liraya,

0-6 kilometre ücreti 20 bin 250 liraya,

0-10 kilometre ücreti 21 bin 690 liraya,

0-15 kilometre ücreti 25 bin 650 liraya,

0-20 kilometre ücreti 30 bin 780 liraya,

0-25 kilometre ücreti 34 bin 245 liraya,

0-30 kilometre ücreti 37 bin 710 liraya,

0-35 kilometre ücreti 39 bin 510 liraya,

0-40 kilometre ücreti 41 bin 940 liraya çıktı.

ÖZEL OKULLARDA SERVİS ÜCRETİ

Özel okullardaki servis ücretlerine yapılan zam oranı ise yüzde 70'i buldu.

Bazı özel okullarda bu mesafe 70 bin liradan başlarken 90 bin liraya kadar çıkıyor. En kısa mesafe ücreti 23 bin lira

2024-2025 eğitim yılındaki tüm tatiller çıkarıldığında öğrenciler 180 gün okula gidiyor. Ortalama 80 bin liralık servis ücreti 180 güne bölündüğünde günlük 444 liraya denk gelecek.