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 | Bengül Büyükhan

Devren satılık ve kiralık ilanları arttı! Güzellik merkezleri bir bir kapanıyor!

Bir zamanlar art arda açılan ve yatırımcılar tarafından popüler bir sektör haline gelen güzellik merkezleri krizin eşiğinde. İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle iş yerlerini devretmek ya da kapatmak zorunda kalıyor.

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Devren satılık ve kiralık ilanları arttı! Güzellik merkezleri bir bir kapanıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 12:50

Bir zamanlar popüler yatırım alanlarından olan güzellik merkezleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle zor durumda. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor. Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar ve girişimciler için yeniden yapılanma sürecini ve stratejik kararları almayı zorunlu hale getiriyor.


SEKTÖR KRİZDE

Birçok fenomenin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Güzellik merkezlerinin sayısının artması, rekabetin yoğunlaşmasına ve gelirlerin düşmesine yol açarken, yüksek kiralar, artan maliyetler ve azalan talep de birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor.

SEKTÖRDEKİ CİDDİ PROBLEM KARA PARA AKLAMA

Sektörde yaşanan bir diğer ciddi problemin de kanun dışı faaliyetler olduğu iddia ediliyor. Emniyet kaynaklarına göre, bazı güzellik merkezleri kara para aklama, fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı olaylarla da anılıyor. Özellikle gelir seviyesi düşük semtlerde bulunan salonlar üzerinde yetkililer daha fazla denetim gerçekleştiriyor. Bu merkezlerde asayiş olaylarının çok sık yaşandığı ifade ediliyor.

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#güzellik salonu
#Ekonomi
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