'Dijital altın' paraşütsüz düştü! Son 16 ayın en düşük seviyesi

Şubat 06, 2026 10:29
1
'Dijital altın' paraşütsüz düştü! Son 16 ayın en düşük seviyesi

Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı ve riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle sert dalgalanıyor. Bitcoin haftanın son işlem gününde 60 bin dolar sınırına kadar gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesini test etti. 

'Dijital altın' tepki alımlarıyla 64 bin doların üzerine çıksa da haftalık kayıp yüzde 16'ya yaklaştı. Yıl başından bu yana düşüş yüzde 27'ye ulaşırken, Etherde ise yıl başından bu yana kayıp yüzde 36 seviyesine çıktı.

2
kripto para

Altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar sürerken yatırımcının bir gözü de kripto para piyasasında.

Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısının ve yatırımcıların riskli pozisyonlardan kaçışının etkisiyle sarsıntılı bir haftayı geride bırakıyor.

Yaşanan sert düşüşle birlikte Bitcoin, son 16 ayın en düşük seviyesine gerileyerek kritik bir eşiği test etti.

3
'Dijital altın' paraşütsüz düştü! Son 16 ayın en düşük seviyesi

Haftanın son işlem gününde Bitcoin, teknoloji dünyasındaki genel satış dalgasına paralel olarak 60.000 dolar sınırına kadar çekildi.

Erken saatlerde 60.008,52 doları görerek yatırımcılarını tedirgin eden lider kripto para birimi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlandı ve yüzde 1,64'lük sınırlı bir artışla 64.153,24 dolar seviyelerinde denge bulmaya çalıştı.

 

4
bitcoin

Bitcoin 6 Şubat 2026 10.27 itibarıyla 64.756 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Mevcut fiyat seviyeleri, Bitcoin için tarihi bir geri dönüşü temsil ediyor. Kripto varlıklar, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde sektöre verdiği desteğin rüzgarıyla yükselişe geçmeden önceki son büyük durak olan Ekim 2024 dönemindeki zayıf seyrine geri döndü.

5
ether

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ether (ETH) de benzer bir baskı altında kaldı. Seas içinde 1.751,94 dolar ile son 10 ayın en düşük noktasına dokunan Ether, ardından yüzde 2,4 toparlanarak 1.891,27 dolara yükseldi.

 

6
bitcoin

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; haftalık performansa bakıldığında bitcoinin yaklaşık yüzde 16 değer kaybıyla kapatmaya hazırlandığı, yıl başından bu yana düşüşün yüzde 27'ye ulaştığı görülüyor. Etherde ise haftalık kaybın yaklaşık yüzde 17, yıl içindeki gerilemenin ise yüzde 36 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

