'Dijital altın' paraşütsüz düştü! Son 16 ayın en düşük seviyesi

Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı ve riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle sert dalgalanıyor. Bitcoin haftanın son işlem gününde 60 bin dolar sınırına kadar gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesini test etti.

'Dijital altın' tepki alımlarıyla 64 bin doların üzerine çıksa da haftalık kayıp yüzde 16'ya yaklaştı. Yıl başından bu yana düşüş yüzde 27'ye ulaşırken, Etherde ise yıl başından bu yana kayıp yüzde 36 seviyesine çıktı.