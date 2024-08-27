Dijital altına hücum, yüzlerce kripto eliti oluşturdu! Süper zenginlerin nüfusu arttı

27 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:27

Bu kişi ve kuruluşlar kripto varlık hizmeti veremeyecek! Listeyi SPK paylaştı

Bu kişi ve kuruluşlar kripto varlık hizmeti veremeyecek! Listeyi SPK paylaştı

Kripto milyonerlerinin sayısı son bir yılda hızla arttı.Henley & Partners'ın küresel Kripto Zenginlik Raporu'na göre, şu anda 1 milyon dolardan fazla kripto varlığa sahip 172.300'den fazla kişi var. 2023'e göre yüzde 95'lik bir artış yaşandı. Bitcoin milyonerlerinin sayısı yüzde 111 artarak 85.400'e çıktı.

KRİPTO ZİRVEDEN İNMİYOR

Kripto zenginliğinin üst kademeleri önemli ölçüde genişledi.

Kripto varlıklarının toplam piyasa değeri, bir önceki yıla göre yüzde 89 artarak 2,3 trilyon dolara ulaştı.

Kripto paralı milyonerlerin sayısı yüzde 79 artarak 325'e yükselirken, kripto paralı milyarderlerin sayısı küresel olarak yüzde 27 artarak 28'e çıktı.

2024'ÜN KRİPTO PARA MANZARASI

Bitcoin'in mart ayında 73.000 doların üzerine çıkmasıyla yeni bir rekor kırdı.

ABD'de uzun zamandır beklenen spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onayı ise kurumsal sermayenin akışını serbest bıraktı.

Şimdi potansiyel Solana ETF'lerinin Wall Street partisine katılması için beklentiler artıyor.

Bu kilometre taşları, dijital varlıkların giderek geleneksel finans ve küresel mobiliteyle yeni bir kripto benimseme dönemini başlattı.

Dijital altına hücum, önemli miktarda kripto eliti ortaya çıkardı.

Sınır tanımayan varlıklar küresel vatandaşlığa olan talebi de artırıyor.

Geleneksel ve dijital finans arasındaki çizgiler belirsizleşmeye devam ettikçe, yatırım göçü ile kripto para birimleri arasındaki sinerjinin daha da güçleneceği tahmin ediliyor.