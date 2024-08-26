Dijital koltuklar geliyor! İslam Memiş yıl sonunda tanıtılacak yeni sistem hakkında uyardı: Küreselciler harekete geçti

26 Ağustos 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:30

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

İslam Memiş, son yaptığı uyarıyla korkuttu. Vatandaşları aralık ayında tanıtılacak dijital koltuklar hakkında uyaran deneyimli analist yaklaşan döneme dair öngörülerini sıraladı. Önümüzdeki yıllarda, her şeyin kiralanacağı bir sürece gireceğimizi belirten Memiş, 'alışverişten kaçının' uyarısı yaptı.

KÜRESELCİLERİN YENİ PROJESİ TEHLİKELERLE DOLU

Dijitalleşme sürecine dikkat çeken İslam Memiş, "Aralık ayında özel olarak tasarlanan dijital koltukları tanıtacaklar." diyerek şu açıklamaları yaptı.

"Dijital bir çağdan geçiyoruz. Yeni modern dünya düzeninde insanların özellikle dijital bağımlılığı her geçen gün artıyor. Yeni dünya düzeni bundan sonra insanların daha hareketsiz olmasını ve oturduğu yerden bütün işlerini halletmesini istiyor. Pandemi sürecinde özellikle uzaktan çalışma türünde bir model geldi. Ve maliyetleri azalttığı için tüm dünyada kabul gördü.

Yeni neslin de sosyal medya tarafındaki bağımlılığı küreselcileri devreye soktu. Bundan sonraki süreçte bu yıl sonunda "dijital koltuklar" tanıtılacak.

WİFİ KOLTUĞUN İÇİNE YERLEŞECEK

Bu dijital koltuklarla birlikte yeni konfor alanlarının ve bu dijital koltuklarda internet bağlantısının olduğu, normal internetin koltuktan bağlantı yapacağı bir koltuk modeli tasarladılar. WİFİ özelliği artık model üzerinden olmayacak, koltuğun içine yerleşecek. Kişiler burada oturduğu yerde çalışma hayatlarına online olarak devam edecek ama dijital bağımlılık devam edecek.

Yeni dünya düzeni insanları daha çok kontrol eden bir mekanizmayla hayata devam etmesini istiyor. Özellikle hareketsiz bir alan oluşturmaya çalışıyorlar.

HAREKETSİZ BİR DÜNYA HEDEFLENİYOR

Bu insanların hareketsizliği, dijital bağımlılığı veya uzaktan çalışma modeliyle hayatın biraz daha kolaylaşıyor olması insanların daha çok içerde vakit geçirmesine neden olacak.

İnsanlara yeni tanıtacakları bu dijital koltuklar dünyada çok talep görecek. Bu koltuklar çocuklara, iş insanlara ve gençlere göre ayrı tasarlanacak.

AİLE BAĞLARI YARA ALACAK

Bu dijital koltuklarla birlikte özellikle insanların daha da yalnızlaştığı bir toplum modeli ön planda olacak. Ailelerin ve eşlerin birlikte vakit geçirmemesi burada ana hedef.

Avantajları da dezavantajları da olacak. Ancak olumsuz yönleri ağırlıkta. Çünkü sağlıksız bir beslenme, spor yapmama, güneş enerjisi almama insanları daha sağlıksız hale getirecek. Bunların bir psikolojik sonucu olacak.

İlk başta çok mantıklı ve sevilen bir uygulama olarak karşılansa da aslında insanları eve hapsedip dijital mecrada insanları esir alacak."