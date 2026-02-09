Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

Dijital platformlarda çalışanlar için sosyal güvenceyi merkezine alan yeni bir düzenleme geliyor. Ücret ödemesinden önce prim kesintisi yapılacak, işten çıkarma keyfiliği sınırlandırılacak, işsizlik ve sağlık sigortası sisteme dahil edilecek.

İşte; kURYE, temizlik, bakım, temizlik, kargo ve yemek dağıtımı ile çevrimiçi serbest işlerde çalışanları ilgilendiren o düzenlemenin detayları...