Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

Şubat 09, 2026 09:48
dijital platform

Dijital platformlarda çalışanlar için sosyal güvenceyi merkezine alan yeni bir düzenleme geliyor. Ücret ödemesinden önce prim kesintisi yapılacak, işten çıkarma keyfiliği sınırlandırılacak, işsizlik ve sağlık sigortası sisteme dahil edilecek.

İşte; kURYE, temizlik, bakım, temizlik, kargo ve yemek dağıtımı ile çevrimiçi serbest işlerde çalışanları ilgilendiren o düzenlemenin detayları...  

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

YENİ DÜZENLEME GELİYOR 

Özellikle pandeminin ardından algoritma aracılığıyla iş dağıtım şirketleri hayatlarımızda büyük yer kaplamaya başladı. Kargo, yemek dağıtımı ve kurye gibi hizmet sunan çalışanlar için yeni düzenlemenin kapısı aralandı.


 

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

Platform çalışmaları iki şekilde uygulanıyor. Birincisi, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla yerine getirilen sanal çalışmalar, ikincisi talep üzerine konum tabanlı çalışma modeli.
 

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

Yasal düzenlemesi bulunmayan bu çalışma modeli için ise hükümet çalışmalara başladı. Buna göre, serbest işlerde çalışanlar ile iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlara yönelik yeni düzenleme getirilecek.  

 

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışanların iş alma süreçleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirme sistemlerini belirleyen algoritmaların sınırları çizilecek. Çalışanların kendi çalışma saatlerini belirleyebilme, istedikleri zaman çalışıp istedikleri zaman dinlenebilme gibi esneklik süreçleri korunacak.

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

İş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirlenerek bu platformlara çalışanların hakları koruma altına alınacak. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarının yolu açılacak. Karar süreçleri yeniden düzenlenecek.

 

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

KEYFİ İŞTEN ÇIKLARMANIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR 

Platformların tek taraflı olarak iş ilişkisini sonlandırabilmesi, keyfi işten çıkarma riski ortadan kaldırılacak. İşsizlik sigortası, sağlık sigortası, emeklilik haklarından yararlanacak zemin oluşturulacak.

Sendikal yoksunluk giderilecek. Dijital platformların oluşturduğu ekosistem kayıt altına alacak kurallar esneklikler korunarak netleştirilecek.

Dijital platform çalışanlarına yeni düzenleme! Primler maaştan otomatik kesilecek, şartlar iyileştirilecek

PRİM ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Sağlık imkânlarından yararlanma ve emekliliklerini ödenmesi gereken küçük primler nedeniyle bırakanlara prim ödeme kolaylığı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle sosyal güvenlik primleri çalışana ücreti ödenmeden önce kaynağından kesilecek.

