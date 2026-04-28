Dijitalleşme etkisi: Dev Market zinciri 1250 kişiyi işten çıkaracak

Almanya’nın önde gelen indirim market zincirlerinden Aldi Süd, bu kez mağaza raflarıyla değil, merkezindeki büyük işten çıkarma planıyla gündemde.
Şirket yönetimi, Mülheim an der Ruhr’daki merkezde çalışanlara yönelik çevrim içi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.
Karardan en fazla etkilenecek birimin, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu Aldi DX olması bekleniyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, bu birimde 1000’den fazla çalışanın görevine son verilmesi planlanıyor.
Aldi Süd’ün doğrudan işten çıkarma yoluna gitmek yerine, çalışanları gönüllü ayrılığa yönlendirecek kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler hazırladığı belirtiliyor.
İstihdam kaybının arkasındaki ana nedenlerden biri de operasyonel işlerin Salzburg’daki uluslararası holding merkezinde toplanması. Yani şirket, bazı görevleri Almanya’daki farklı yapılardan alıp daha merkezi bir sisteme taşıyor.
Aslında Aldi Süd’de küçülme sinyali daha önce de verilmişti. Ocakta, yerel iştirakler tarafından yürütülen bazı faaliyetlerin merkezi yapıya bağlanmasıyla Almanya’da yaklaşık 500 pozisyonun daha tasfiye edileceği kamuoyuna yansımıştı.