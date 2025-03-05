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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dikkat çeken anket! Ekonomiyi iktidar mı, muhalefet mi daha iyi yönetir? Halk kararını verdi

Asal Araştırma'nın halkın 1 numaralı gündemi ekonomiye ilişkin çarpıcı anketten ilginç sonuçlar çıktı. İşte detaylar...

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Dikkat çeken anket! Ekonomiyi iktidar mı, muhalefet mi daha iyi yönetir? Halk kararını verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:23

Türkiye'nin en önemli araştırma şirketlerinden Asal Araştırma, Türk insanının son dönemdeki en önemli gündem maddesi haline gelen ekonomi yönetimine ilişkin dikkat çeken bir ankete imza attı. Şirket tarafından 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üstü 2000 kişiye "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir? Sizce iktidar mı, muhalefet mi daha iyi yönetir?" sorusu yöneltilirken anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

İKTİDAR MUHALEFETTEN DAHA ÇOK OY ALDI

Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 33,2'lik dilimi "İkisi de iyi yönetemez" cevabını vererek, mevcut siyasi partilere kırmızı kart gösterdi. Buna karşın ankette ikinci sırayı "İktidar daha iyi yönetir" cevabını veren yüzde 31,5'lik kesim yer alırken, "Muhalefet daha iyi yönetir" cevabını verenlerin oranı yüzde 26'da kaldı. "İkisi de yönetir" diyenlerin oranı yüzde 4,1'de kalırken katılımcıların yüzde 5,2'lik kesimi ise "Fikrim ya da cevabım yok" şıkkını işaretledi.
Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?

İŞTE ANKET SONUÇLARI

İktidar daha iyi yönetir: %31.5

Muhalefet daha iyi yönetir: %26.0

İkisi de iyi yönetemez: %33.2

İkisi de iyi yönetir: %4.1

Fikrim Yok/Cevap Yok: %5.2

Sıkça Sorulan Sorular

ASAL ARAŞTIRMA KİMİN?
Seçim sonuçlarına ilişkin doğru analizleriyle dikkatleri çeken ASAL Araştırma ve Danışmanlık şirketi 2013 yılında Adem Belede tarafından kurulmuştur. Adem Belede ASAL Araştırmanın Genel Müdürlük görevini de üstlenmektedir. ASAL Araştırma 2013 yılında kurulmuş ve günümüzde de çeşitli danışmanlık alanlarında faaliyet yürütüyor. ASAL Araştırma seçimlerdeki performansı ile adından söz ettiriyor.
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#Ekonomi
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