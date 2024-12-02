Dikkat çeken asgari ücret ve faiz indirimi kulisi! Merkez Bankası Başkanı ile iş dünyasının görüşmesi sızdı

02 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:33

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın basına kapalı İSO Meclis toplantısı sızdı. Fatih Karahan ayrıca iş dünyasına yönelik asgari ücret çağrısında bulundu. Ayrıca iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Fatih Karahan’ın faiz indirimine yönelik aralık ayı için piyasaların öngördüğünün aksine bir sinyal vermediği ifade edildi.

Asgari ücret zammı için iş dünyası tavrını koydu: "Bu orandan fazla artış doğru değil"

Asgari ücret zammı için iş dünyası tavrını koydu: "Bu orandan fazla artış doğru değil"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın İSO Meclis toplantısındaki çağrıları dikkat çekti. Toplantıyla ilgili kulis bilgilerine ulaşan Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Karahan'ın iş dünyasına yönelik asgari ücret çağrısını anlattı.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ GELMEDİ

Güldağ'ın açıklamaları şöyle;

"İSO'da çarşamba günü geçen hafta yapılan Meclis toplantısında konuk Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dı. Gittik, sohbet ettik sanayicilerle. Biliyorsunuz onun basına kapalı bir kısmı da oluyor. O bölümde neler konuşulduğunu araştırdık. 12 sanayiciyle konuştuysam 8'i içerideki konuşmalara bakınca aralıkta bir faiz indirimi beklemiyorum dedi. Yani indirim sinyali alamadım içeriden.

ENFLASYONDA KİRA VURGUSU

Zaten başkanlardan biri açıkça sormuş faizler ne zaman inecek, diye. Hiç renk vermemiş. Hiçbir işaret vermemiş. Çıkanların yorumu böyleydi. Aksine kiranın kalem olarak enflasyona olan etkisi çok vurgulanmış. Hem de kiranın hizmetler sektörünün, kiralardaki artışlarının hizmetler sektörünün tamamında enflasyonla mücadelede ciddi bir sıkıntı, bir katılık oluşturduğunu ifade etmiş.

SANAYİCİLERE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Fatih Karahan'ın bir nevi çağrısı da olmuş sanayicilere. Demiş ki siz bu asgari ücret meselesinde istediklerinizi net olarak söyleyin. Sonra sıkıntılar çıkmasın. Kendinizi doğru ifade edin diye bazı çağrı ya da öneriler de bulunmuş."