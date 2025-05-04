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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Dikkat! Son gün yarın!

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgilendiği beyanname döneminin sonuna gelindi. Kurumlar vergisi mükellefleri beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödemesinde son ödeme günü 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

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Dikkat! Son gün yarın!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:44

Türkiye’de faaliyet gösteren sermaye şirketlerinin ve bazı tüzel kişiliklerin yıllık kazançları üzerinden ödedikleri bir vergi türü olan Kurumlar vergisi 2024 yılı mükellefleri için son ödeme günü yarın. Peki kurumlar vergisi nasıl ve nereden ödenecek? işte detaylar...

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor.

Dikkat! Son gün yarın!

Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), daha önce 30 Nisan olarak duyurulan 2024 hesap dönemine yönelik beyanname verme süresi 5 Mayıs'a ertelendi. Bu dönemde verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin de bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Öte yandan, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

KURUMLAR VERGİSİ NERDEN ÖDENİR?

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Dikkat! Son gün yarın!

HANGİ MÜKELLEFLER İNDİRİMLİ ÖDEYECEK?

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

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