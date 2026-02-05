Menü Kapat
TGRT Haber
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

Şubat 05, 2026 11:20
1
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

ABD ile İran'ın Umman'da masaya oturma kararı, petrol piyasalarında tansiyonu düşürdü. Askerî gerilim ve arz kesintisi endişelerinin zayıflamasıyla Brent petrol hızlı bir geri çekilme yaşadı.

2
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına dair gelen haberlerle perşembe günü sert düşüş kaydetti. Cuma günü Umman'da yapılması planlanan görüşmeler, Orta Doğu'da olası bir askerî gerilim ve buna bağlı arz kesintisi risklerini gündemden bir nebze olsun düşürdü. Piyasalarda da bu rahatlama hemen fiyatlara yansıdı.

3
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

BRENT PETROLDE HIZLI GERİ ÇEKİLME

Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1,97 gerileyerek 68,09 dolara indi. Aslında tablo bir gün önce tam tersiydi. Görüşmelerin iptal edilebileceğine yönelik haberler, fiyatları yaklaşık yüzde 3 yukarı taşımıştı. Yani piyasalar, haber akışına oldukça hassas bir ruh hâliyle tepki vermeyi sürdürüyor.

4
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

BELİRSİZLİK DALGALANMAYI ARTIRIYOR

Günün ilerleyen saatlerinde hem ABD'li hem de İranlı yetkililer, masada hangi başlıkların yer alacağının henüz netleşmediğini kabul etti. Buna rağmen temasların cuma günü gerçekleşeceğini doğrulamaları, tansiyonu yeniden aşağı çekti.

5
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore'a göre yaşanan bu sert dalgalanmanın temelinde tam da bu belirsizlik yatıyor.

6
Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

Sycamore, piyasaların önce görüşmelerin çökebileceği endişesiyle yükseldiğini, ardından nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair haberlerin bu kaygıları yatıştırdığını söyledi.

