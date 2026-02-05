Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

Kategoriler
ABD ile İran’ın Umman’da masaya oturma kararı, petrol piyasalarında tansiyonu düşürdü. Askerî gerilim ve arz kesintisi endişelerinin zayıflamasıyla Brent petrol hızlı bir geri çekilme yaşadı.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına dair gelen haberlerle perşembe günü sert düşüş kaydetti. Cuma günü Umman’da yapılması planlanan görüşmeler, Orta Doğu’da olası bir askerî gerilim ve buna bağlı arz kesintisi risklerini gündemden bir nebze olsun düşürdü. Piyasalarda da bu rahatlama hemen fiyatlara yansıdı.
Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1,97 gerileyerek 68,09 dolara indi. Aslında tablo bir gün önce tam tersiydi. Görüşmelerin iptal edilebileceğine yönelik haberler, fiyatları yaklaşık yüzde 3 yukarı taşımıştı. Yani piyasalar, haber akışına oldukça hassas bir ruh hâliyle tepki vermeyi sürdürüyor.
Günün ilerleyen saatlerinde hem ABD’li hem de İranlı yetkililer, masada hangi başlıkların yer alacağının henüz netleşmediğini kabul etti. Buna rağmen temasların cuma günü gerçekleşeceğini doğrulamaları, tansiyonu yeniden aşağı çekti.
IG Piyasa Analisti Tony Sycamore’a göre yaşanan bu sert dalgalanmanın temelinde tam da bu belirsizlik yatıyor.
Sycamore, piyasaların önce görüşmelerin çökebileceği endişesiyle yükseldiğini, ardından nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair haberlerin bu kaygıları yatıştırdığını söyledi.