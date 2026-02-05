Diplomasi devreye girdi, petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına dair gelen haberlerle perşembe günü sert düşüş kaydetti. Cuma günü Umman’da yapılması planlanan görüşmeler, Orta Doğu’da olası bir askerî gerilim ve buna bağlı arz kesintisi risklerini gündemden bir nebze olsun düşürdü. Piyasalarda da bu rahatlama hemen fiyatlara yansıdı.