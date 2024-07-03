Dış ticaret açığı arttı! İhracat haziranda yüzde 10,6 düştü

03 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan 2024 yılı haziran ayı dış ticaret verileri belirlendi.

Haziranda dış ticaret açığı yükseldi.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat da yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, ihracat yüzde 2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 21,4 artışla 6,4 milyar dolar

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,7 puan azalarak yüzde 85,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,1 puan azalarak yüzde 89,9 olarak gerçekleşti.