Dış ticaret açığı sert düştü! TÜİK açıkladı

28 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:18

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Dış ticaret açığı Temmuz rakamları açıklandı. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri belli oldu. Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 41,8 azaldı.

Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat,aynı dönemde yüzde 13,0 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan, 20 milyar 524 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan, 23 milyar 506 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET HACMİ

Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolara yükseldi.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 oldu.