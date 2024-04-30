Dış ticaret açığında 9 yıllık bilanço! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

30 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:50

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İhracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat %6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalar yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nden Bakan Bolat şunlar kaydetti:

SON DOKUZ YILDA AÇIK 92 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

"Ülkemizin dış ticareti büyüyor. İhracatçılarımızın bu başarıdaki payı çok büyük. Dünya ekonomisinde bu yıl içerisinde yüzde 3,2 gelecek yıl için de yüzde 3,2'lik bir büyüme bekleniyor. Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık.

DİZİ FİLM İHRACATI 600 MİLYON DOLAR

Enflasyonla mücadele çabalarımız devam edecek. İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan taviz vermiyoruz. Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık gelir kalemimiz oldu. Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu.

SON YILLARIN EN PARLAK SEKTÖRÜ SAVUNMA

Yarım milyon doları aştı müteahhitlerimizin dünyada kazandığı projeler. Burada sevindiğim çok önemli bir gelişme var. Bundan 30 yıl önce yabancılarla karşılaştığımızda Türk malı için dudak bükmeler vardı. Şimdi ise övgü dolu sözler işittikçe gurur duyuyoruz. Son yıllarda en parlak sektörlerimizden biri savunma ve havacılık sanayindeki önemi gelişmeler.

SİPARİŞLER DOLDU

Türkiye son 10-12 yılda çok büyük bir atılım gösterdi. Bu sektörde önümüz açık inşallah daha büyük pazarları birlikte fethedeceğiz. Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi. Şimdiden Bergama'ya siparişler doldu. Serbest bölgelerimizden de bugüne kadar 12,5 milyar ihracat gerçekleşti. Bunları nasıl yapıyoruz. İhracatçılarımız aynı zamanda üretim yapıyorlar. Biz de hükümet olarak onların yanındayız.

Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık. Ticaret diplomasisini en sonuna kadar kullanıyoruz."