Dış ticaret beklentileri belli oldu! İhracat beklentileri geriledi

07 Ekim 2024 13:57 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:10

Ticaret Bakanlığı 2024 yılının dördüncü çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. 02-17 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, ihracat beklentileri düştü, ithalat beklentileri yükseldi.

Dış ticaret​ beklentileri açıklandı. 2024 yılının dördüncü çeyreğine dair dış ticaret beklentilerine göre, İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan düşerek 98,9 seviyesine geriledi.

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ

Ticaret Bakanlığı 2024 yılının dördüncü çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre, ihracat​ beklentileri düştü, ithalat​ beklentileri yükseldi.

İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan düşerek 98,9 seviyesine geriledi. Kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ait ihracat sipariş değerlendirmeleri ise endeks üzerinde pozitif kaldı.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 15,1 puan azalış gösterdi.

İTHALAT BEKLENTİLERİ ARTTI

İthalat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 seviyesine yükseldi. Son 3 aya ait ithalat sipariş düzeyi ise endeksi yükseltti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan azaldı.